Moški pretepel partnerico pred otroki

Novomeški policisti so v ponedeljek zvečer posredovali ob nasilju v družini v okolici Novega mesta, ko je bil 34-letni nasilnež v prisotnosti otrok fizično in psihično nasilen do svoje partnerice. Ta je morala zaradi udarcev poiskati pomoč v bolnišnici.

Kot so pojasnili na Policijski upravi Novo mesto, so okoli 22. ure dobili obvestilo, da pijan moški pretepa partnerico. Odšli so na kraj dogodka, zaščitili žrtev in 34-letnemu nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja. Zaradi kaznivih dejanj nasilja v družini ter zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja ga bodo ovadili pristojnemu tožilstvu.