Mati tržaškega napadalca: Imel je psihične težave #video

"Zelo mi je žal," je po petkovem napadu na tržaške policiste in umoru dveh pripadnikov organov pregona dejala mati 29-letnega napadalca iz Dominikanske republike. Ponovila je navedbe napadalčevega brata, da je imel storilec psihične težave. "Ne vem, kako prositi družine umrlih, naj mu oprostijo."

V znamenje žalovanja so se včeraj vsi tržaški varnostni organi zbrali pred delovnim mestom dveh policistov, ki sta umrla v petkovem napadu. Še štirje so bili ranjeni.

Presenetil policista in mu vzel orožje

Iz poročila tržaške kvesture izhaja, da je storilca v petek njegov brat prijavil policiji zaradi jutranje kraje v ulici Carducci, kjer je s skuterja pahnil žensko in ga ukradel. V prijavi je pojasnil, da ima duševne težave. Policisti so prišli, brata odpeljali na kvesturo, kjer pa je 29-letnik presenetil 34-letnega policista, ki ga je pospremil na stranišče. Iztrgal mu je pištolo ter ga ustrelil v prsi in trebuh.

Ko se mu je po robu postavil 31-letni policist, je s pištolo ustrelil tudi njega. Zatem je drugi žrtvi odvzel orožje in nadaljeval pohod v smeri stopnic, ki vodijo v zgornja nadstropja, nato pa proti izhodu, kjer je ranil še tretjega policista. Pred poslopjem je poskusil vdreti v tam parkirano policijsko vozilo, nato pa ustrelil v vozilo kriminalistov. Ti so ga s pištolo ranili v dimlje, zato je napadalec ranjen obležal na pločniku.

"Naj mu oprostijo"

Tudi napadalčeva mati Betania Meran je od daleč prisostvovala dogajanju. "Jaz nisem še niti izstopila iz avtomobila, ko sem že zaslišala strele. Rekli so mi, naj se sklonim, jaz pa sem slišala svojega sina, ko je kričal."

Njen sin je bil v poskusu bega lažje ranjen, a z mislimi je pri sorodnikih umorjenih. "Zelo mi je žal. Ne vem, kako prositi družine umrlih, naj mu oprostijo. Molim k Bogu, naj jim da mir, da bi mu nekega dne lahko oprostili."