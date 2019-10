V streljanju v Trstu ubita dva policista #video

Huje ranjen je tudi strelec, tega so ga skupaj z bratom pripeljali na policijsko postajo zaradi tatvine skuterja. Na postaji je nato po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA zaprosil, da bi odšel na stranišče, nato pa je policistu izmaknil pištolo in začel streljati.

Izstrelil je šest strelov in ubil dva policista, še štiri pa ranil. Ubita policista sta bila stara 32 in 31 let. Napadalec pa naj bi bil star 28 let.

Napadalca so drugi policisti ustavili še pred kvesturo, tam je bilo mogoče videti pištolo in tulce. Kot še poroča Primorski dnevnik, je napadalec ležal na tleh in vpil v italijanščini. Napadalčev brat je medtem poskušal pobegniti, a ni prišel daleč, saj so ga ujeli.

Na prizorišču se nadaljuje preiskava, območje pa je zaprto. Župan Roberto Dipiazza je za jutri razglasil dan žalovanja.