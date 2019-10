Napad v Trstu: strelca po kraji skuterja policiji prijavil njegov brat

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Storilca je pozno sinoči v bolnišnici zaslišal tožilec, vendar 29-letnik na vprašanja ni odgovarjal. Odvzeli so mu prostost in zahtevali pripor, o katerem bo odločal preiskovalni sodnik.

Policijo poklical napadalčev brat

Iz poročila tržaške kvesture izhaja, da je zaradi jutranje kraje v ulici Carducci, kjer je s skuterja pahnil žensko in ga ukradel, storilca prijavil njegov 32-letni brat. Ta je poklical policijo in pojasnil, da je skuter ukradel njegov brat, ki ima duševne težave, čeprav ni v oskrbi tržaškega centra za duševno zdravje.

Zadnji podatek demantira petkove navedbe, po katerih naj bi tudi napadalčevega brata pripeljali na policijsko postajo zaradi tatvine skuterja. Kot izhaja iz poročila kvesture, so policisti obiskali napadalčevega brata in z njima prispeli na kvesturo, kjer je 29-letnik presenetil 34-letnega policista, ki ga je pospremil na stranišče. Iztrgal mu je pištolo in ga ustrelil v prsi ter trebuh.

Ubil dva policista, štiri pa ranil

Ko se mu je po robu postavil 31-letni policist, je s pištolo ustrelil tudi njega. Zatem je drugi žrtvi odvzel orožje in nadaljeval pohod v smeri proti stopnicam, ki vodijo v gornja nadstropja, nato pa proti izhodu, kjer je ranil še tretjega policista. Pred poslopjem je poskusil vdreti v tam parkirano policijsko vozilo, nato pa ustrelil v vozilo kriminalistov. Slednji so ga s pištolo ranili v dimlje, zato je napadalec ranjen je obležal na pločniku.

Neoboroženi napadalčev brat se je med dramatičnim dogajanjem v strahu skril in zabarikadiral v enega od uradov urad, nato pa pobegnil v kletne prostore kvesture, kjer so ga prijeli. V streljanje po navedbah policije ni vpleten.