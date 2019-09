Ljubljančan v kombiju prevažal 40 tujcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ormoški policisti so v noči na nedeljo na območju Loperšic ustavili kombi, ki ga je vozil 35-letni Ljubljančan. V tovornem delu vozila so odkrili kar 40 tujcev, ki so nezakonito prestopili mejo. Enega od njih so morali hospitalizirati, voznika pa so privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Poleg 40 tujcev v vozilu so jih policisti v bližnjem gozdu nato prijeli še šest, za katere v vozilu ni bilo več prostora. Med vsemi prijetimi tujci je bilo 40 državljanov Pakistana, pet državljanov Afganistana in državljan Indije, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Enega od njih so morali hospitalizirati v ptujski bolnišnici, ker se mu je nenadoma poslabšalo zdravstveno stanje, so dodali. Preostale prijete tujce so že izročili hrvaškim varnostnim organom.

Voznika priprli

Za 35-letnega voznika je mariborskim kriminalistom s pomočjo ormoških policistov uspelo zbrati dovolj dokazov za utemeljitev suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje. Osumljenca so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na Ptuju, ki je zoper njega odredil pripor.

