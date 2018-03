Kljub priznanju bo treba še počakati na izrek kazni strelcu na Titovi

Čeprav je Mariborčan Senad Softić že pred dvema mesecema priznal umor in obtožbe o povzročitvi splošne nevarnosti s tem, ko je oktobra lani streljal na avtomobil v križišču Titove ceste v Mariboru, mu sodišče še ni izreklo kazni. Na današnjem nadaljevanju naroka za izrek kazenske sankcije so zaslišali več prič, maja bodo še dve.

Obdolženi Senad Softić je na predobravnavnem naroku v začetku januarja priznal krivdo, ni pa se strinjal s predlagano kaznijo 27 let zapora, ki jo je ponudilo tožilstvo. Njegova obramba je zahtevala, da sodišče pred izrekom kazni zasliši več prič in zadeva se je časovno zavlekla, tudi zato ker je obdolženi tik pred zdajci zamenjal odvetnika.

Danes je Softić prebral dopolnitev svoje izjave ob priznanju krivde ter navedel, da mu je žal, da je ustrelil Rada Mitrovića in da bi rad pred odločitvijo o kazni predstavil sodišču okoliščine, ki naj bi ga privedle do tega dejanja. Kaj točno je povedal, ni znano, saj je zahteval izključitev javnosti v tem delu sodnega postopka. Sodnica Andreja Lukeš je predlogu sledila zaradi varovanja zasebnosti obdolženega in njegove družine.

Po njegovem nastopu je sledilo zaslišanje prič. Na predlog obrambe so kot priče nastopili Softićeva nekdanja nadrejena v službi, znanec s tržnice in soseda, ki so povedali, da z njim nikoli niso imeli težav. Nihče od njih ni opazil, da bi bil kdaj nasilen, bi pa naj bil v zadnjem letu dni zelo potrt. Točno, kaj se je dogajalo v njegovem ozkem družinskem krogu, ni vedel nihče od njih, so pa sklepali, da ima težave doma.

Pričali tudi člani pokojnikove družine

Na predlog sodišča so pričali tudi žena, sin in hči pokojnega Mitrovića. Povedali so, da so s Softićem, njegovo ženo in otrokoma v preteklosti prijateljevali, ko pa je Softić začel obtoževati svojo ženo, da ima razmerje z Mitrovićem, in bil tudi nasilen do nje, pa so stike prekinili. Soproga je povedala, da je Softić večkrat prežal na njenega moža iz avtomobila pred hišo in mu grozil, a je bil njen mož prepričan, da ne misli resno.

Odvetnica obdolženega Tanja Kompara je predlagala še zaslišanje njegove osebne zdravnice, še enega sorodnika in izvedenca psihiatrične stroke, da se ugotovi duševno stanje obdolženega. Ta naj bi se namreč pred letom dni že zdravil zaradi duševne motnje.

Tožilec Darko Simonič je temu odločno nasprotoval. Že od predobravnavnega naroka vztraja, da je trenutno razčiščevanje na sodišču nepotrebno, saj je obdolženi že priznal krivdo, sodišče pa je to njegovo priznanje po temeljiti preučitvi tudi sprejelo. "Priznanja ni mogoče preklicati. Potrebna je le še določitev višine kazni, kjer pa se več ne presoja o prištevnosti. Tudi glede na njegovo prejšnje življenje in predloženo dokumentacijo ne gre dvomiti v njegovo prištevnost v času storitve kaznivega dejanja in tudi v času priznanja krivde. Suma v prištevnost obdolženca ni izpostavil niti nobeden od njegovih prejšnjih zagovornikov," je poudaril.

Softićeva žena in hči neuradno na begu

Sodnica je na koncu sklenila, da bodo na naslednjem naroku 7. maja zaslišali še zdravnico in sorodnika, šele zatem pa odločili o nujnosti privedbe izvedenca. Kot priči sta bili predlagani tudi Softićeva žena in hči, a sodišče pri tem ne bo vztrajalo, saj sta v tujini, neuradno na begu pred Softićem.

54-letni Softić je 4. oktobra lani na križišču Titove ceste streljal na avtomobil, ki je čakal pred semaforjem, in tako umoril 52-letnega Mitrovića. Med streljanjem sta v avtomobilu sedela še dva potnika, enega od njiju je s pištolo zadel v roko. Eden od izstrelkov je priletel tudi v mimo vozeči avtomobil.

Do umora naj bi prišlo zaradi družinskih prepirov. Softića naj bi zaradi nasilja prijavila žena in takrat policistom tudi povedala o večjih količinah orožja, ki naj bi jih zazidal v steno domače hiše, kar je pozneje potrdila hišna preiskava. Zaradi nezakonitega posedovanja orožja in nasilja v družini ga je ptujsko sodišče tik pred novim letom že obsodilo na leto in pol zapora.