Iračanu, ki je po "božji volji" hotel ubiti dva človeka, izrekli kazen #video

Iračan Al Hamdani Yassin Amar je bil danes zaradi julijskega napada na taksista in policista obsojen na šest let zapora.

26-letnik bo po preteku kazni izgnan iz države, poroča 24ur.com.

Iračan Al Hamdani Yassin Amar je prejšnji teden na predobravnavnem naroku na novogoriškem okrožnem sodišču priznal krivdo. Tožilka Ana Radovanović Širok je zanj zato predlagala milejšo kazen, skupno šest let zapora in po koncu prestajanja kazni izgon iz države.

Kako smo julija poročali o napadu. Video: Planet TV

"Jaz sem ga hotel ubiti, ampak taka je bila božja volja," je ob vprašanju o krivdi za napad odgovoril obtoženi 26-letnik. Še prej pa je že ob prihodu na sodišče povedal, da ga sojenje ne zanima, edino vprašanje za sodišče, ki ga je imel, pa je bilo, če so ga obsodili na smrt. Odklanjal je pomoč prevajalca in njegove zagovornice Branke Mevlja Turk. Do sodišča in tam prisotnih pa se je ves čas obnašal nespoštljivo.

Sodnik Igor Majnik je zato odločil, da ob priznanju krivde glavne obravnave ne bo. Menil je, da je dokazov krivde dovolj.

Obstaja ponovitvena nevarnost

Tožilka je v nadaljevanju predlagala, da mu za prvo kaznivo dejanje, to je napad na taksista, sodišče prisodi dve leti zaporne kazni, za napad na policista štiri leta zaporne kazni in za poskus kraje taksija pet mesecev zapora, za skupno enotno kazen pa je predlagala šest let zapora.

Zagovornica je predlagala milejšo kazen za napad na policista, saj je obtoženi napadel hipoma in napad zato ni bil načrtovan. Tožilka je ob koncu predlagala podaljšanje pripora do tedaj, ko bo sodba postala pravnomočna, saj je obtoženi begosumen, obstaja pa tudi ponovitvena nevarnost.

Sindikat policistov ogorčen nad nizko kaznijo

V Sindikatu policistov Slovenije so zaradi predlagane nizke kazni za Iračana ogorčeni. "Gre za huda kazniva dejanja zoper življenje in telo, poleg tega pa v primeru policista celo za kvalificirano obliko kaznivega dejanja;" so zapisali in dodali še: "Sindikat policistov Slovenije nima nobenega namena soditi dela državnega tožilstva, sporočamo pa vam naše veliko ogorčenje, ki ni le žaljivo in nedostojno do oškodovanega voznika taksija, napadenega policista in policista, ki je zaradi zavarovanja življenja moral uporabiti celo strelno orožje, temveč je nedostojno do vseh policistov,"

Iračan ga je napadel z olfa nožem

Do spora med voznikom taksija in migrantom na poti iz Vrtojbe proti Ljubljani naj bi prišlo, ker Iračan s seboj ni imel denarja, s katerim bi plačal vožnjo. Zato je taksist zavil s hitre ceste, Iračan pa ga je napadel z olfa nožem, so julijsko dogajanje pojasnili na novinarski konferenci Policijske uprave Nova Gorica.

Taksist se je rešil tako, da je zbežal iz avtomobila, s seboj pa vzel tudi ključe. Iračan je želel nato taksistu odtujiti vozilo in sam nadaljevati pot proti Ljubljani, zato je stekel za njim, da bi dobil ključe. Ko je ugotovil, da mu to ne bo uspelo, je odšel nazaj v avtomobil in skušal na drugačen način vžgati motor. Vendar so ga pri tem prehiteli policisti.

Napadalca ustrelil v nogo

Policistoma, ki sta prispela na kraj dogajanja, je poškodovani taksist nakazal, da je osumljenec v avtomobilu. Policista sta Iračana pozvala, naj pride iz avtomobila in se uleže na tla. 26-letnik je izstopil, se najprej ustavil, nato pa napadel enega od policistov. Ta je s pištolo zato najprej ustrelil v zrak, nato pa napadalca v spodnji del desne noge. Policista sta nato Iračana ustavila in vklenila, pozneje pa ga je reševalno vozilo tako kot taksista odpeljalo na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.