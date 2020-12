Grozljiva novica iz Italije: psi v stanovanju do smrti pogrizli žensko

Časnik La Stampa je poročal, da je žensko na njenem domu mrtvo našla našla njena hči. Pse je nato odvedla iz stanovanja in jih zaprla v svoj avto, piše STA.

Psi naj bi glede na poročanje časnika žensko pogrizli po rokah in nogah, umrla pa je zaradi izkrvavitve. Veterinarji se zdaj odločajo, ali bi morali pse uspavati.

Češkoslovaški volčjak je mlada pasma, ki je nastala pred približno 70 leti na Češkoslovaškem s parjenjem nemškega ovčarja in volka. Lahko doseže do okoli 26 kilogramov. Prvotno so bili namenjeni za vojaško službo in nadzorovanje meje.