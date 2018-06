Slovenski gasilci v akcijo, zagorelo na Štajerskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekaj pred 19. uro je v Miklavžu na Dravskem polju zagorelo v objektu podjetja Miklavške pekarne, poroča center za obveščanje. Ogenj so gasilci hitro omejili in tako preprečili, da bi se razširil na sosednje objekte in povzročil še večjo škodo. Je pa ogenj poškodoval nekaj dostavnih vozil Miklavških pekarn, poroča spletni Večer.