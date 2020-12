Dan, ki je bil usoden kar za dva slovenska pohodnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najprej je imel nekaj po 10. uri dopoldne srčni zastoj pohodnik, ki je bil na poti od Jamnika proti Vodiški planini. Kljub hitremu posredovanju gorskih reševalcev iz Radovljice oživljanje ni bilo uspešno, sporoča Uprava za zaščito in reševanje.

Kljub pomoči ni bilo rešitve

Približno štiri ure pozneje se je pohodnik zgrudil v gozdu nad naseljem Dobeno v občina Mengeš. Pohodniku so priskočili v pomoč gorski reševalci iz Kamnika in gasilci iz Loke pri Mengšu.

Pohodniku so nudili pomoč z defibrilatorjem in usmerjali prihod helikopterja. A zaman, saj je dežurni zdravnik iz Domžal po prihodu ugotovila, da je pohodnik umrl, še sporoča Uprava za zaščito in reševanje.