Slovenske ceste v le nekaj urah vzele dve življenji

Na cesti med Sotesko in Dvorom pri Novem mestu je umrl 46-letni voznik tovornega vozila, na cesti med Črnomljem in Ručetno vasjo pa 36-letni voznik osebnega avtomobila.

Ob 13.38 so bili novomeški policisti obveščeni o še eni hudi prometni nesreči, in sicer na cesti med Črnomljem in Ručetno vasjo pri kraju Lokve. 36-letni voznik osebnega avtomobila je nenadoma zapeljal na levo smerno vozišče in trčil v terensko vozilo, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 35-letni voznik. Po silovitem trčenju je 36-letnega voznika vrglo iz vozila, zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče. Poškodovanega 35-letnega voznika in otroka, ki je bil potnik v njegovem vozilu, so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Le dve uri prej se je prometna nesreča s smrtnim izidom zgodila pri Novem mestu: