V prometni nesreči pri Novem mestu umrl voznik tovornjaka

V prometni nesreči manjšega tovornega vozila in osebnega avtomobila, ki se je zgodila danes ob 11.36 na cesti med Sotesko in Dvorom pri Novem mestu je umrl 46-letni voznik tovornega vozila. Poškodovanega 72-letnega voznika osebnega vozila so reševalci odpeljali v bolnišnico, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.