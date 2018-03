Bežali čez mejo, ustavil jih je šele stinger slovenske policije

V avtu so bili poleg voznika še trije albanski državljani, dva od njih imata ukrep zavrnitve vstopa v Schengen.

Slovensko policijo so hrvaški varnostni organi okoli 5. ure obvestili, da jim pri Munah ni uspelo ustaviti voznika osebnega avtomobila, ta je pobegnil v Slovenijo, in sicer proti Starodu. Slovenska policijska patrulja je osebni avtomobil poljskih registrskih številk večkrat pravilno ustavljala na cesti z uporabo zvočnih in svetlobnih signalov, a voznik znakov ni upošteval in je nadaljeval vožnjo proti Podgradu, so sporočili s koprske policijske uprave.

Pobeglega ujeli s pomočjo psa

Ker voznik večkratnih znakov patrulje ni upošteval, so policisti pri Kozini uporabili stinger. Tega je voznik sicer prevozil, vendar se je minuto zatem ustavil. Na kraju so policisti prijeli voznika in dva potnika. Še en potnik je pobegnil, a so ga takoj zatem s pomočjo vodnika službenega psa tudi izsledili.

Četverico državljanov Albanije, med katerimi imata dva prepovedan vstop v države Schengna, so privedli na policijsko enoto. Trenutno se nadaljujejo postopki identificiranja tujcev, obravnave ilegalnega prehoda državne meje in ugotavljanja vseh okoliščin, so še zapisali na policiji.