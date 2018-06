74-letnik policista napadel s sekiro

Preizkus voznika z indikatorjem alkoholiziranosti je pokazal 0,42 miligrama alkohola v izdihanem zraku, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Vozniku so prepovedali nadaljnjo vožnjo, nato pa je sopotnik v ustavljenem vozilu izstopil in začel žaliti ter se nedostojno vesti do policistov.

Voznik in sovoznik med postopkom pobegnila s kraja dogodka

Policista sta sopotniku zaradi neprimernega vedenja izdala plačilni nalog. Ob izpolnjevanju pisnih izdelkov sta se oba udeleženca v postopku usedla v vozilo in se odpeljala s kraja dogodka.

Policista sta zapeljala za vozilom ter ga ponovno ustavljala s svetlobnimi in zvočnimi signali. V Zamušanih je voznik zapeljal na dvorišče in se ustavil. 74-letni sopotnik je izstopil iz vozila in odšel v bližnjo leseno lopo, voznik pa je počakal v vozilu do prihoda policistov.

Nad policista se je spravil s sekiro

Medtem ko sta policista vozniku navajala storjene prekrške, se je sopotnik proti policistoma namenil s sekiro v rokah, ki jo je skrival za svojim hrbtom.

Policista sta to opazila in mu ukazala, naj odloži sekiro, a sopotnik ukazov ni upošteval. Sekiro je dvignil v zrak in začel zamahovati proti policistoma.

Moža v modrem sta z uporabo prisilnih sredstev občana na koncu obvladala, pri tem pa sta uporabila sredstva za vezanje in vklepanje. V incidentu se ni poškodoval nihče, zoper 74-letnika pa bodo na policiji vložili kazensko ovadbo.