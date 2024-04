Slovenski in španski premier sta konec marca ob robu vrha EU skupaj s kolegoma iz Irske in Malte sprejela skupno izjavo, v kateri so izrazili pripravljenost priznati Palestino, ko bo to lahko učinkovito in bodo okoliščine primerne.

Sanchez je prejšnji teden novinarjem, ki so ga spremljali na turneji po Bližnjem vzhodu, izrazil upanje, da se bo to zgodilo do konca junija.

Španski premier želi razširiti skupino držav, ki bi priznale Palestino, saj bi s tem odločitvi dali večjo težo in s priznanjem poslali močnejše sporočilo. Zato je v petek začel turnejo po Evropi, v okviru katere je že obiskal Portugalsko, Irsko in Norveško, poleg pogovorov s slovenskim premierjem ima na programu še srečanje v Belgiji.

Prekinitev humanitarne katastrofe v Gazi

V Madridu so ob napovedi turneje še poudarili, da želi Španija ustaviti humanitarno katastrofo na območju Gaze in sprožiti mirovni proces, ki bi vodil k čimprejšnji uresničitvi rešitve dveh držav.

Tudi slovenska vlada si tako znotraj EU kot v okviru Varnostnega sveta ZN prizadeva za čim prejšnjo politično rešitev bližnjevzhodnega konflikta v obliki rešitve dveh držav, poudarjajo v kabinetu premierja.

Slovenija je tudi napovedala, da bo v Varnostnem svetu ZN glasovala za polnopravno članstvo Palestine v ZN, za kar si Palestina v zadnjem času znova prizadeva po neuspešni prošnji leta 2011.