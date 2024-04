Španski premier v okviru evropske turneje za priznanje Palestine prihaja v Slovenijo

Slovenski in španski premier sta konec marca ob robu vrha EU skupaj s kolegoma iz Irske in Malte sprejela skupno izjavo, v kateri so izrazili pripravljenost priznati Palestino, ko bo to lahko učinkovito in bodo okoliščine primerne. Strinjali so se tudi, da je nujno takojšnje premirje, brezpogojna izpustitev talcev ter hitro, obsežno in trajno povečanje humanitarne pomoči na območje Gaze.

Z izjavo četverice premierjev se je ta teden na dopisni seji seznanila slovenska vlada.

Premier Golob je po sprejetju skupne izjave marca poudaril, da gre za dvotiren proces - na eni strani naj bi šlo za politični proces vzpostavitve dveh samostojnih držav, na drugi strani pa za vzpostavitev nove vlade v Palestini.

Levica za priznanje

V Sloveniji se v luči izraelske ofenzive v Gazi krepi podpora priznanju Palestine. Za to se že dlje časa zavzema Levica, konec marca pa so k priznanju Palestine v prvem sklopu držav članic EU, ki bodo to storile, v javnem pismu pozvali poslanci Gibanja Svoboda. Pozivi k priznanju se krepijo tudi iz vrst organizacij civilne družbe.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je konec marca povedala, da se Slovenija z vsaj tremi državami EU dogovarja za priznanje Palestine, če ne bo mogoče doseči primarnega cilja vzpostavitve trajnega premirja v Gazi in začetka pogovorov o rešitvi dveh držav.

V Slovenijo prihaja tudi Macron

Golob po pisanju časnika Delo želi, da bi bila skupina držav, ki bi skupaj priznale Palestino, večja od četverice, ki se je oblikovala do zdaj. S tem bi bil učinek priznanja na Izrael in njegovo kršenje mednarodnega prava v Gazi večji. V krogu predsednika vlade so do individualnega priznanja Palestine zelo skeptični, češ da bi si palestinsko islamistično gibanje Hamas lahko pripisalo zasluge zanj in ga zlorabilo za svoje politične cilje.

Predsednik vlade si zato prizadeva, da bi bila v skupini držav, ki bi skupaj priznale Palestino, vsaj še Francija, še navaja Delo. Priznanje Palestine naj bi bilo tudi ena najpomembnejših tem obiska francoskega predsednika Emmanuela Macrona pri Golobu, predvidenega konec aprila.