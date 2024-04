Premier Golob na pogovorih o strateški agendi EU na Dunaju

Premier Robert Golob se bo drevi na Dunaju udeležil neformalnih pogovorov o strateški agendi EU pri avstrijskem kanclerju Karlu Nehammerju, na katerih bodo sodelovali tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel in voditelji še petih članic EU. Gre za eno od štirih srečanj voditeljev o ciljih in prednostnih nalogah EU za naslednjih pet let.

Kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, so na pogovore poleg predsednika slovenske vlade vabljeni še voditelji Cipra, Danske, Latvije, Malte in Slovaške.

Pogovori na Dunaju so ena od štirih neformalnih večerij v okviru drugega kroga posvetovanj manjših skupin voditeljev EU o strateški agendi povezave, ki so se ta mesec zvrstile še v Vilniusu, Bukarešti in Varšavi.

Postopek posvetovanja za opredelitev prednostnih nalog se je začel oktobra lani na neformalnem vrhu unije v Granadi. Na njem so sprejeli skupno izjavo, v kateri so zastavili okvir za razprave o strateških prioritetah unije, tudi spričo nadaljnje širitve povezave.

Na podlagi dosedanjih neformalnih posvetovanj je Michel predstavil delovni dokument s prednostnimi področji, ki so usmerjena k doseganju skupnega cilja - močne, uspešne in demokratične Evropske unije.

Slovenija se s predlaganimi prednostnimi področji strinja, saj so ključna za ohranjanje enotnosti, solidarnosti, blaginje in socialne kohezije EU. Prav tako bo Slovenija še naprej močan zagovornik širitve EU, tako na Zahodni Balkan kot na vzhod, so poudarili v kabinetu predsednika vlade.