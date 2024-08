Imam rešitev za prometni kaos na slovenskih cestah

Rešitve "čez noč z gradnjo tretjih pasov, razširitev cest in uvajanjem P + R sistema ni pričakovati v kratkem času. Kaos na cestah pa je vsak dan večji.

Konkretno: iz UKC Ljubljana sem se v četrtek, 29. 8. 2024, ob 12.30 uri peljal proti Kopru in do Vrhnike je polžja vožnja v koloni vozil trajala celih 40 minut. Za odsek avtoceste, ki naj bi bila predvidena za hitrosti nad 100 km/h, na razdalji 20 kilometrov, je bila danes povprečna hitrost pod 30 km/h. Sramota. Kolega vozi avtobus vsak dan na relaciji Koper – Ljubljana in nazaj. Pravkar se vrača iz Ljubljane in namesto ure in pol se vozi dve uri in pol. Dnevno pelje Arriva 20 avtobusov dnevno v Ljubljano, torej gre za 2 x 1 ura x 20 avtobusov = 40 ur zamude pri vožnji na AC KP – LJ.

Vzrok za kaos so težki tovornjaki vlačilci. Dnevno je kolona teh vozil s priklopnikom dolga, če bi ta konvoj postavili v vrsto, za celih 50 in več kilometrov.

Rešitev, ki bi bila hitra in učinkovita, je v dveh točkah:

1. Drastična podražitev cestnin za kamione, da se jih usmeri na prevoze mimo Slovenije ali da se omeji prevoze po naših AC. Sedaj kamioni plačujejo vsaj dvajsetkrat prenizko cestnino glede na uničevanje cest. Vsak kamion uniči cesto 100.000-krat bolj kot osebni avto… Tako bi se kamionski tovorni prevozi preusmerili na železnice, to pa pomeni, da gredo kontejnerji iz Luke Trst in iz Italije preko Avstrije na Madžarsko itd., ne pa preko Slovenije.

2. Prepoved vožnje kamionov po naših cestah med 6. uro zjutraj in 20. uro zvečer, ko se promet slovenskih vozil umiri. Zakaj se kolone teh kamionov vozijo po Sloveniji v času največje gneče? Kaos v Ljubljani in cestnem križu AC po vsej Sloveniji je nevzdržen. Vsak dan nekaj 10.000 vozil zamudi na določeno mesto uro ali več. Kdo bo to škodo plačal? Kamioni? Ne, oni imajo cilj čim hitreje čez Slovenijo, ne glede na posledice, ki jih trpimo Slovenci. Tak ukrep je možen in enostavno izvedljiv, saj morajo ljudje razumeti, da je šla zadeva čez rob. Kaj bo 1. septembra, ko se otroci in mladina vrnejo v šole, ljudje z dopustov v službe?

Oba ukrepa skupaj sta nujna in prepričan sem, da sta izvedljiva ter da nikomur ne delata škode, saj vsi pridobijo na času. Tudi kamionarji z vlačilci norijo v kolonah, če se skozi Slovenijo počasi peljejo nekaj ur preveč.

Izgovora, da so krivi turisti, ni in ne more biti, kajti po 10. 8. se je promet turistov skozi Hrvaško in Slovenijo drastično znižal. Teža kaosa je na kamionih vlačilcih, ki so večinoma dotrajani in prekomerno obremenjujejo slovenske ceste in zrak z onesnaževanjem.

mag. Bojan Tomc