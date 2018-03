Koprski rokometaši končali nastope na mednarodni sceni

Pokal EHF

Rokometaši Kopra 2013 so v zadnjem krogu skupinskega dela evropskega pokala EHF v gosteh izgubili proti nemškemu Göppingenu s 26:31 (11:17) in končali nastope v tem tekmovanju.

Foto: Vid Ponikvar

Koprska zasedba se je poslovila od skupinskega dela drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini. Na šestih odigranih tekmah v skupini C je dosegla eno zmago in doživela pet porazov. Edino zmago je dosegla na uvodni tekmi na Finskem, ko je premagala Cocks, nato pa nanizala pet porazov v nizu proti Göppingenu, hrvaškemu Nexeju in Cocksu.

Koprčani niso bili kos dvakratnim zmagovalcem pokala EHF v minulih dveh sezonah 2015/16 in 2016/17 in so si že po petnajstih minutah igre pridelali zaostanek sedmih golov (4:11). V nadaljevanju so zaigrali veliko bolje, v 27. minuti so se približali na vsega tri gole (10:13), a nato porazno odigrali končnico prvega polčasa in se na veliki odmor podali s primanjkljajem šestih zadetkov (11:17).

Zasedba iz Göppingena, kjer že vrsto let igra slovenski vratar Primož Prošt, je v drugem polčasu imela vse niti igre v svojih rokah in koprski ni ponudila niti najmanjše možnosti za preobrat. V koprski ekipi so Nino Grzentič, Tilen Sokolič in Adam Bratkovič dosegli po pet golov.