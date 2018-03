Vujovića ni izučilo: na španskem radiu spet čez EHF

Selektor slovenske rokometne reprezentance in trener Kopra 2013 Veselin Vujović nikakor ne more prenehati s kritikami čez rokometne sodnike. Do živega mu ne pridejo niti kazni Evropske rokometne zveze (EHF), nazadnje ga je ta kaznovala s tremi tekmami prepovedi vodenja njegovega Kopra na evropskih tekmah.

Temperamentni Črnogorec z EHF bije pravo vojno, ki jo je nadaljeval z gostovanjem na španskem radiu Marca, za katero je dejal: "Čim vzdignem glas, me kaznujejo. Radi imajo tiste, ki so tiho. V času tekmovanj so vedno v najboljših hotelih, vozijo se v najboljših avtomobilih, v hotelih izbirajo, kaj bodo jedli, ekipe pa se pritožujejo nad hrano in nad težavami s prevozi. Naš šport s takimi ljudmi na oblasti ne napreduje."

"Vem, da me bodo spet kaznovali, ko bodo slišali moje izjave, a se ne obremenjujem. Sem ponosen in neustrašen človek. Zavedam se mojega temperamenta, vedno bom neposredno, nikoli se ne bom nikomur prilizoval."