Zimski čas je idealen za sterilizacijo in kastracijo mačk

Foto: Shutterstock

Zakaj sploh sterilizirati in kastrirati?

V Zavetišču Ljubljana na leto oskrbijo okrog 1.600 mačk. Neželenih mačjih mladičev je kar 90 odstotkov od vseh zapuščenih mačk. Mačke se hitro množijo, saj mačka v povprečju na leto koti od dva do trikrat, vsakič po štiri mladiče. V naravi tri četrtine mladičev ne dočaka pol leta starosti, le vsak deseti eno leto.

S sterilizacijo neželenih mladičev ni in posledično tudi ni žalostnih koncev za njih.

Pomembno je, da na sterilizacijo in kastracijo ne gledamo kot na poseg, ki živali odvzame "moškost" ali "ženskost", temveč kot na poseg, s katerim dolgoročno zmanjšujemo število neželenih mladičev in posledično število zapuščenih živali, ki so jih zavetišča polna. Tudi kastracija pripomore k zmanjšanju neželenih mladičev, še več pa je drugih pozitivnih učinkov.

Kastracija in sterilizacija zmanjšujeta tveganje za poškodbe neposredno in tudi posredno. Največji delež izgub pri mladičih je posledica hudih poškodb (promet, druge živali …) in bolezni.

Odrasel nekastriran samec mladiče, če niso njegovi, lahko pobije. To stori, da potem zaplodi svoje.

Foto: Shutterstock

Mačjo kugo preživi le vsak stoti mladič

Mladičem po izgubah sledijo nekastrirani odrasli samci, njim nesterilizirane odrasle samice in na koncu kastrirani samci. Če bo vaša mačka sterilizirana, se verjetnost poškodbe zmanjša vsaj za petkrat.

Graf: delež različnih kategorij mačk pri izgubah zaradi poškodb v letih 2011 in 2012 Foto: Zavetišče Ljubljana

Sterilizacija in kastracija pa prinašata še vrsto drugih prednosti. Sterilizirane mačke imajo precej manjšo možnost, da zbolijo za rakom na seskih in/ali jajčnikih ter maternici, pa tudi za vnetje rodil. S kastracijo se izognemo pojavu raka na testisih, zmanjšamo možnost pojava raka na prostati.

Kastrirani samci običajno ne markirajo svojega ozemlja in se ne potepajo, zato imajo veliko manj možnosti, da se poškodujejo oz. poginejo (prometne nesreče ipd.). Samce in samice s kastracijo oz. sterilizacijo v veliki meri zaščitimo pred okužbo z mačjim aidsom in levkozo. Obe bolezni sta neozdravljivi in za mačke usodni. Prenašata se predvsem med pretepi in parjenjem.

Foto: Shutterstock

Poseg sterilizacije oziroma kastracije se opravlja v splošni anesteziji, torej v brezbolečinskem stanju. Smiselno je, da se hkrati s posegom opravi označitev mačke z mikročipom in zatem registracija v centralnem registru. Mikročipiranje mačk znanega skrbnika določa pred kratkim sprejet novi zakon, a korist od označitve imajo predvsem mačke.

Lastnikom lahko vrnejo povprečno le pet pogrešanih mačk na leto, saj večinoma niso mikročipirane

Od ogromnega števila sprejetih izgubljenih mačk jih le nekaj spet najde skrbnika. Na leto sprejmejo okrog 200 prijav o pogrešanih mačkah. Po sprejetju v Zavetišče Ljubljana jih lahko skrbnikom vrnejo le nekaj, v povprečju okrog pet pogrešanih mačk. Skoraj dve tretjini mačk pa ostaja pogrešanih, številne ostanejo pri drugih skrbnikih, ki mislijo, da jih je nekdo zapustil. V primeru oznake z mikročipom je verjetnost vrnitve živali domov veliko večja. Imeli so primere, ko so mačke vrnili skrbnikom po več kot letu od izgube.

Foto: Shutterstock

Izvleček zakona o zaščiti živali glede označevanja mačk

Lastništvo domače mačke se izkazuje z označitvijo mačke na predpisan način ter z vpisom mačke in lastnika v centralni register hišnih živali.

Lastnik mačke ob prijavi sporoči, pristojna veterinarska organizacija pa v centralni register hišnih živali vnese naslednje:

podatke o mački,

osebno ime ali firmo, naslov prebivališča ali sedež, EMŠO ali matično številko pravne osebe ter kontaktne podatke lastnika mačke,

osebno ime, naslov prebivališča, EMŠO in kontaktne podatke fizične osebe, ki je v pravni osebi določena kot skrbnik mačke.

Lastnik mačke sporoči:

pristojni veterinarski organizaciji spremembo lastništva mačke, pogin ali evtanazijo mačke, če ni izvedena v pristojni veterinarski organizaciji,

pristojni veterinarski organizaciji ali zavetišču pobeg ali odtujitev mačke.

Pristojna veterinarska organizacija in zavetišče podatke iz prejšnjega odstavka vneseta v centralni register hišnih živali.

Več o tej temi najdete TUKAJ.

Foto: Shutterstock

Če mačka ni označena z mikročipom, je verjetnost, da se ob izgubi vrne domov, majhna, le tri mačke od stotih. Če je mačka označena z mikročipom, je verjetnost neprimerno večja. Za primerjavo, kar trije od štirih izgubljenih psov se vrnejo domov, predvsem zato, ker so označeni z mikročipom, izgubljeni ostajajo le tisti, ki niso označeni.

Ste za strošek nekaj evrov pripravljeni tvegati, da vaše Pike nikoli več ne bo domov?

Foto: Zavetišče Ljubljana

