To je pet najprimernejših pasem psov za alergike #video

Za ljudi, ki so alergični na pse, pa imajo te kosmatince kljub vsemu radi, je pomembno najti pasmo, ki pri njih ne bo vzbujala alergijske reakcije. Na srečo obstaja kar nekaj pasem, ki so hipoalergene. Te pasme proizvajajo manj alergenov in ne puščajo dlake. Pomembno je, da pse redno češemo in skrbimo za dobro higieno.

Prepričanje, da alergijo povzroča pasja dlaka, je zmotno. V resnici je kriva posebna beljakovina v pasji slini, urinu in odmrlih kožnih celicah. Na srečo pa obstajajo pasme, ki so hipoalergene in tako primerne tudi za alergike.

V spodnjem posnetku si lahko pogledate, katere so najprimernejše pasme psov za alergike:

To je pet najprimernejših pasem za alergike:

Šicu

Šicu je droben kuža, ki ima rad človeško družbo. Je živahen, igriv ter prijazen do neznancev in otrok. Dobro se razume tudi z drugimi živalmi. Njegova dlaka zahteva redno striženje in česanje, saj je gosta in dolga. Šicuji so hitro učljivi, ampak včasih tudi zelo trmasti, zato je potrebna potrpežljivost. Ker so majhni, ne potrebujejo dolgih sprehodov, radi pa se igrajo z lastniki in tekajo po stanovanju.

Šnavcer

Šnavcer je še ena pasma, ki jo najdemo tako v veliki, srednji kot tudi pritlikavi velikosti. Znani so predvsem po svojih košatih obrveh in bradi. Imajo grobo dlako, ki zahteva redno nego, da zagotavljamo njihovo hipoalergenost. Šnavcerji so karizmatični, družabni in pametni. Radi se gibajo, zato vsak dan potrebujejo redno vadbo in sprehode.

Jorkširski terier

Jorkširski terierji ali yorkieji so prikupni, majhni kužki, ki so ena od najbolj priljubljenih pasem. Znani so po svoji samozavesti in energičnosti, radi pa se tudi zvijejo v klobčič v našem naročju. Dlake ne puščajo, zato so odlična izbira za alergike, ker pa imajo dolg, svilnat kožuh, jih je treba redno krtačiti. Yorkieji so odlični življenjski spremljevalci za vsak dom.

Kodrasti bišon

Kodrasti bišoni so znani po svoji mehki dlaki in ljubeznivosti. Ker jim dlaka hitro raste, potrebujejo redno striženje in nego. So prijazni, družabni in očarljivi ter kot taki primerni za družine z otroki. Kot zelo prilagodljiva pasma so bišoni primerni tudi za lastnike brez izkušenj. Zaradi svoje razigrane narave in ljubkosti vam bodo popestrili življenje.

Pudelj

Pudlji so najprimernejša pasma za alergike, saj ne puščajo dlake in tako tudi ne raznašajo svojega prhljaja. Pudlji so štirih različnih velikosti – kraljevski pudelj, srednji pudelj, pritlikavi pudelj in "toy" pudelj, vsi pa potrebujejo veliko gibanja in pozornosti. So izredno inteligentni in zato zelo ubogljivi ter hitro učljivi. Primerni so tudi kot terapevtski psi.

Kljub temu je pomembno vedeti, da vse pasme niso primerne za vse. To je odvisno od tolerance posameznika z alergijo. Preden se odločimo za posvojitev oziroma nakup, je priporočljivo s psom najprej preživeti nekaj časa, da opazujemo svojo reakcijo.

