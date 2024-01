Takšne mačke je v Slovenijo pripeljal mož Nataše Pirc Musar

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v nedavnem intervjuju za N1 omenila, da se njen mož Aleš Musar ukvarja s terapevtskimi mačkami, ki lajšajo življenje ljudem z demenco in jih je predsedničin mož na svoje stroške pripeljal v Slovenijo. A to niso žive živali, kot bi marsikdo sprva pričakoval.

"Precej stvari je tudi doniral, v Slovenijo je že pripeljal štiri terapevtske mačke, ki so res lep izum za lajšanje tegob dementnih ljudi," je v nedavnem intervjuju za N1 povedala predsednica Nataša Pirc Musar. Terapevtske mačke, ki jih je v Slovenijo pripeljal predsedničin mož Aleš Musar, pa niso običajne žive štirinoge živali, ampak gre za robotske terapevtske mačke.

Mož predsednice republike Aleš Musar je stanovalcem Trubarjevega doma upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu doniral dve terapevtski robotski mački. Foto: Matjaž Klemenc/UPRS

Nekateri domovi za starejše si še vedno omislijo prave mačke, spet drugi že prisegajo na novejše robotske kosmatinke.

Že lani je Musar stanovalcem Trubarjevega doma upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu doniral terapevtsko robotsko mačko, katere namen je predvsem izvedba aktivnosti in terapije. "Dotik te, četudi ni čisto prava, stanovalce z demenco pomirja, sprošča in jim daje občutek varnosti," so zapisali v uradu predsednice Nataše Pirc Musar.

Živali zagotavljajo fizično bližino in toplino stanovalcem

Terapevtske mačke v domove upokojencev prinašajo raznolikost v vsakdanje življenje, med starejšimi pa spodbujajo teme za pogovor. V Trubarjevem domu je to že druga takšna terapevtska mačka. Živali zagotavljajo fizično bližino in toplino stanovalcem, ki trpijo zaradi osamljenosti, so še zapisali v uradu predsednice republike.

"Zasledil sem, da je terapevtska mačka, ki so jo v domu uporabljali že prej, v uporabi ves čas, da jim jo komaj uspe očistiti in ji zamenjati baterije. Zato sem se odločil za donacijo dodatne. V prihodnjih mesecih pa bom še eno doniral domu upokojencev na Bokalcah. Veseli me, da so stanovalci navdušeni nad tovrstnimi terapijami in da jim na ta način omogočimo prijetnejše bivanje in bolj učinkovito spopadanje z zdravstvenimi težavami," je ob predaji terapevtske mačke v Loki pri Zidanem Mostu poudaril dr. Musar.

Predsednica republike Pirc Musar pa je tudi sama ljubiteljica živali, saj imajo v njihovi družini več čivav. "Kdor je kdaj imel živalskega prijatelja, ve, kakšna posebna vez je to. Nikakor pa živali niso naše igračke, na katere bi lahko kar pozabili, ko se jih naveličamo, ali pa jih drugače trpinčili," je Pirc Musarjeva povedala na lanskem posvetu Za boljšo prihodnost živali.

"Svetovni dan psov je priložnost, da se spomnimo na to, da so naši najbolj zvesti prijatelji, ki nam lepšajo dni, so sladki, crkljivi, nas ne obsojajo za prav nič in nas imajo brezpogojno radi. Imejmo tudi mi njih," pa je predsednica zapisala ob lanskem svetovnem dnevu psov.

Oglejte si še: