Nad predsednico Natašo Pirc Musar ostro tudi poslanka Gibanja Svoboda

"PV poziva k odstopu, če bo KPK ugotovil, da je kršil zakon? Ja kako torej, gospa predsednica?" je bila do besed in odločitve predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki je za člana državnotožilskega sveta pred kratkim predlagala Zvonka Fišerja, za katerega je KPK ugotovila, da je ravnal koruptivno, v svojem zapisu na Facebooku ostra poslanka iz vrst Gibanja Svoboda Lena Grgurevič, ki meni, da predsednica nastopa z dvojnimi merili in je neverodostojna. Nad predsednico republike Natašo Pirc Musar so se zaradi nekaterih izjav, ki jih je izrekla v intervjuju za N1, že včeraj usuli očitki, med drugim iz Gibanja Svoboda in s strani direktorice Inštituta 8. marec Nike Kovač.

"Pirc Musarjeva je za člana državnotožilskega sveta pred kratkim predlagala Zvonka Fišerja, za katerega je KPK ugotovila, da je ravnal koruptivno. V upravnem sporu je bila odlocba KPK zoper njega odpravljena. Predsednica je to vedela, saj je SDS zganjal pravo hajko zaradi tega. A PV pa poziva k odstopu, če bo KPK ugotovil, da je kršil zakon? Ja kako torej, gospa predsednica? Predsednica republike je pravna strokovnjakinja in dobro ve, kdaj je upravna odločba dokončna, sodba ali sklep pravnomočna, do kdaj obdolženi v kazenskem postopku ni kriv," je na svojem Facebook profilu zapisala poslanka Gibanja Svoboda Lena Grgurevič.

Poslanka Grgurevič: Vaše delovanje jasno kaže, kakšni so vaši nameni

"Predsednica, vaše delovanje, ne prvič, jasno kaže, kakšni so vaši nameni. In predvsem, z očitno dvojnimi merili ste povsem neverodostojni," je nadaljevala poslanka.

"Kako bi bilo, da bi se morda tudi poslanci in vlada občasno malce posvečali, ne vem ... etiki NPM, recimo ... morda njenim hvalam največjega pidovskega tajkuna? 'Horvat je ustanovitelj in dolgoletni predsednik uprave Aktive, v katero so slovenski državljani v prvi polovici 90. let vložili za tristo milijonov evrov lastninskih certifikatov. Za vsakega od njih je v reklamah obljubljal tisoč nemških mark. Za Aktivo je danes ostalo pogorišče: opeharjeni mali delničarji, prazne stečajne mase in več kot sto milijonov evrov dolgov do bank.'," je zapisala Grgurevič.

Grgurevič: Pri njem je največ zaslužila

Kot je zapisala Grgurevič, je Pirc Musar o Horvatu dejala, da je finančni genij in da bi bilo prav, da se Slovenke in Slovenci pričnemo zavedati, da bogati ljudje obstajajo in morajo obstajati. "Pri njem je največ zaslužila, seveda. Ali pa bi se obregali ob njene izjave, ob vprašanjih o plačilih njenemu bogatemu možu, ki prejema še dodatek kot 'prva dama': 'Ali si na tem mestu morda želite kralja ulice?', se je začudila, kar je seveda slabšalna izjava do brezdomcev, ki si poskušajo prislužiti kak euro in se trudijo ... in so državljani ter državljanke RS, nedvomno kak tudi njen volilec," je bila do predsednice ostra poslanka.

"Pa da ne povzemam spet njenih izjav v podporo Bobnarjevi, kar je spet mešanje v odprte in izjemno občutljive politične spore, ki jih preiskujejo neodvisne institucije ... pri čemer je tudi ravnanje Bobnarjeve povsem očitno neverodostojno ... ko se pol leta zatem, ko njen izbranec ni dobil trajnega mandata za direktorja policije, nenadoma spomnila, da je RG (Robert Golob op.a.) nanjo, še preden je bila ministrica, v bistvu izvrševal res totalne pritiske ... zamislimo si, povedala je recimo, da je RG želel, da se nezakonito odstavljen direktor NPU vrne na položaj! Nezaslišan pritisk, res!" je dodala.

"Dajte zato že nehat, predsednica, s svojimi nastopi oziroma prestopi, v vlogi ženske z najvišjo moralno integriteto, lepo prosim," je svoj oster odziv na ravnanje predsednice zaključila poslanka Gibanja Svoboda.

V Svobodi predsednici očitajo konflikt interesov

Že včeraj so v Gibanju Svoboda ocenili, da je predsednica republike Nataša Pirc Musar politično posegla v potekajoč pravni postopek pred Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK). Predsednica je namreč v intervjuju za N1 dejala, da bi moral premier Robert Golob odstopiti, če KPK ugotovi, da je kršil integriteto. V Svobodi ji očitajo tudi konflikt interesov.

"Predsednica republike je s svojim današnjim javnim ugibanjem o tem, kaj bi moralo slediti hipotetični odločitvi KPK, politično posegla v potekajoč pravni postopek pred KPK," so v Gibanju Svoboda zapisali v včerajšnjem sporočilu za javnost.

Ocenili so, da je politični poseg še toliko spornejši, ker prihaja z mesta predsednice države. V tem primeru ne gre samo za možnost, da gre za politični pritisk na delo KPK, ampak tudi za konflikt interesov, menijo. "Ker je postopek zoper predsednika vlade sprožila predsedničina tesna sodelavka in svetovalka v uradu predsednice, ki je takoj po vložitvi ovadbe našla zatočišče pri predsednici države," so še zapisali.

Predsednik vlade je vse navedbe glede svojega domnevnega vmešavanja v delovanje policije že večkrat odločno zavrnil, so še dodali.