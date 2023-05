Tako boste poleti kar najbolje poskrbeli za svojega psa

Ko se bližajo poletni meseci, je pomembno upoštevati, da naši kosmati prijatelji potrebujejo posebno pozornost, da ostanejo zdravi in jim je udobno v vročini. Psi so dovzetni za vročinski udar in dehidracijo, zato je nujno, da sprejmete ustrezne previdnostne ukrepe za njihovo varnost v vročih poletnih mesecih.

Zbrali smo nekaj nasvetov, kako skrbeti za svojega psa poleti:

Zagotovite mu veliko vode

Ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko naredite za svojega psa poleti, je to, da mu zagotovite veliko vode. Psi morajo ostati hidrirani, zlasti v vročem vremenu. Poskrbite, da ima vaš pes ves čas dostop do čiste in sveže vode, ne glede na to, ali ste doma ali zunaj.

Če se odpravljate na sprehod ali pohod, nesite s seboj zložljivo posodo za vodo in plastenko vode. Spodbujajte svojega psa, naj pogosto pije in si vzame odmore v senci, da se ohladi in spočije.

Izogibajte se opoldanskim sprehodom

Najtoplejši del dneva je običajno med 11. in 15. uro. Psa v tem času ne vodite na sprehod, saj se lahko asfalt na pločnikih močno segreje in psa opeče po tačkah. Namesto tega psa peljite na sprehod zgodaj zjutraj ali pozneje zvečer, ko je temperatura nižja.

Zagotovite mu senco

Če pes preživlja čas na prostem, poskrbite, da bo na voljo dovolj sence za počitek. Pokrita veranda ali drevo lahko zagotovita senco in ohladita vašega psa. Na svojem dvorišču lahko postavite tudi nadstrešek ali dežnik, da ustvarite senčen prostor za svojega psa.

Ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko naredite za svojega psa poleti, je to, da mu zagotovite veliko vode. Foto: Shutterstock

Psa nikoli ne puščajte v vročem avtu

Če svojega psa pustite v vročem avtomobilu, tudi za nekaj minut, je to lahko smrtonosno. Temperatura v avtomobilu se lahko hitro dvigne, tudi če so okna priprta. Če morate po opravkih, psa pustite doma, kjer se lahko ohladi in udobno počiva

Razmislite o hladilni podlogi

Morda lahko razmislite o nakupu hladilne podloge ali celo jopiča. Ti izdelki so zasnovani tako, da ohranjajo vašega psa hladnega kljub vročini. Hladilni jopiči delujejo z uporabo hlajenja z izhlapevanjem, medtem ko lahko hladilne preproge postavite v posteljo ali zaboj svojega psa, da zagotovite hladno površino, na kateri lahko leži.

Bodite pozorni na znake vročinskega udara

Vročinski udar je resno stanje, ki je lahko smrtno nevarno za pse. Bodite pozorni na znake, kot so čezmerno sopihanje, letargija, bruhanje in driska. Če sumite, da ima vaš pes vročinski udar, ga nemudoma premaknite v hladen prostor in mu ponudite vodo. Takoj se obrnite na svojega veterinarja za nadaljnje ravnanje.

Razmislite o dejavnostih v zaprtih prostorih

Kadar je prevroče, da bi bili zunaj, razmislite o dejavnostih v zaprtih prostorih, da se vaš pes zabava in razgibava. Igrate se lahko igre, kot so skrivalnice, svojega psa naučite novih trikov ali pa v svoji dnevni sobi postavite poligon z ovirami.

Skrb za psa v poletnih mesecih zahteva dodatno pozornost in nego. Če upoštevate te namige in nasvete, lahko svojemu kosmatemu prijatelju v vročini zagotovite varnost in udobje. Ne pozabite mu zagotoviti dovolj vode, izogibajte se opoldanskim sprehodom, poskrbite za senco, svojega psa nikoli ne puščajte v vročem avtu, razmislite o hladilnem jopiču ali podlogi, bodite pozorni na znake vročinskega udara in razmislite o dejavnostih v zaprtih prostorih. S temi previdnostnimi ukrepi lahko vi in vaš pes skupaj uživate v srečnem in zdravem poletju.