Ko spregovorijo živalske mumije starega Egipta

Starih Egipčanov žal ne moremo povprašati o njihovem življenju, še manj njihove hišne ljubljenčke. Lahko pa namesto njih spregovorijo najdeni zgodovinski artefakti, celo mumije, tudi živalske. Poprej skrite in nedotaknjene grobnice in templji s svojimi poslikavami ter kipi nam danes lahko veliko povedo o starih civilizacijah, celo o njihovem odnosu do živali. Katere živali so torej imeli stari Egipčani, kako so te živele v času svojega življenja in po njem?

Hišni ljubljenčki so že stoletja pomemben del človeške družbe in tako je bilo tudi v starem Egiptu. Pravzaprav so bili stari Egipčani med prvimi ljudmi, ki so udomačili živali kot hišne ljubljenčke, svoje večinoma štirinožne prijatelje pa so tudi zelo cenili.

Tako kot nekoč, tako danes: psi, mačke, ptice

Stari Egipčani so verjeli, da so živali svete, zato so jih pogosto upodabljali v svoji umetnosti in literaturi. Psi, mačke in ptice so bili med najbolj priljubljenimi hišnimi ljubljenčki v starem Egiptu. Najdemo jih na številnih slikah po stenah grobnic in templjev iz takratnega obdobja.

Foto: Shutterstock

Pse so na slikah in kipih pogosto upodabljali kot zveste spremljevalce svojih lastnikov. Stari Egipčani so verjeli, da lahko psi zaščitijo domove in družine pred vsem slabim, zato so jih slikali tudi kot čuvaje. Najdemo pa tudi upodobitve psov, ki svoje lastnike spremljajo pri lovu ter jim pomagajo pri iskanju sledi in lovljenju divjih živali.

Tudi mačke, ki so veljale za svete živali, so v starem Egiptu večinoma prikazovali kot zaščitnice domov. Verjeli so, da njihova prisotnost lastnikom prinaša srečo in bogastvo. S pomočjo slik in kipov so jih prikazovali kot graciozna in elegantna bitja. Cenili pa so jih tudi zaradi zelo preprostih razlogov, kot je varovanje doma pred mišmi in drugimi škodljivci.

Stari Egipčani so kot hišne ljubljenčke imeli različne ptice, med drugim sokole, ibise in race. Ptice so predstavljale simbol svobode in lepote. Na slikah in v kipih so jih prikazovali kot simbol božanstva. Pogosto so bile upodobljene s široko razprtimi krili, kar je simboliziralo njihovo povezanost z bogovi.

Foto: Shutterstock

Krokodil? Tudi ta je bil nekoč hišni ljubljenček

Premožnejši so imeli v svojih domovih tudi eksotične živali, ki so veljale za bolj redke hišne ljubljenčke. Med njimi so bili najbolj priljubljeni levi in opice, ki so veljali za simbol moči. So pa svoje mesto med ljudmi našli tudi krokodili. Ti so bivali celo v templjih, v katerih so častili krokodiljega boga.

Poskrbeli so tudi za posmrtno življenje svojih ljubljenčkov

Skrben odnos starih Egipčanov do živali pa se je kazal tudi v njihovi skrbi za posmrtno življenje živali. Kot del civilizacije, ki je verjela, da se življenje ne konča s smrtjo, so Egipčani na novo življenjsko pot pripravili tudi mrtve živali. Zanje so uporabili enake pogrebne obrede kot za ljudi. Tudi njih so mumificirali in jih pokopali bodisi ob ljudeh bodisi na posebnih živalskih pokopališčih.

Foto: Shutterstock

Stari Egipčani so najpogosteje pokopavali mačke, pse in opice. Skupaj z lastniki so našli pokopane tudi ptice, leve in celo krokodile. To, da so hišne ljubljenčke pokopali ob ljudeh, je pomenilo, da jim bodo ti služili tudi v posmrtnem življenju.

Skrben pokop hišnih živali ponuja vpogled v globoko vez, ki so jo stari Egipčani imeli s svojimi živalskimi spremljevalci. Živali so imele v njihovem vsakdanjem življenju pomembno vlogo in jih niso obravnavali le kot lastnino. Arheološka odkritja, povezana z živalmi, so torej le del mozaika bogate in kompleksne kulture starega Egipta.