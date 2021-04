Že v začetku leta načrtujte svoj vrt

Oglasno sporočilo

Medtem ko rastline uživajo v zimskih počitnicah, je čas, da razmislimo, kako bo vrt videti tekom leta. Projekta prenove se lotite strukturirano in najprej premislite, kakšen vrt si želite: sodoben mestni vrt, naravno oazo miru, zeliščni vrt ali morda kombinacijo različnih vrtov.

Začnite razmišljati o načrtovanju vrta že zdaj, da boste vrt že v začetku sezone spremenili v zeleno oazo.

Majhen travnik z divjimi cvetovi, trajnicami ali avtohtonimi rastlinami (jagode, jerebika, kamilica, mak ...) nudi razkošno paleto barv in vonjav. Privlači tudi številne metulje, čebele in čmrlje ter poskrbi za dogajanje v vrtu. Tisti z večjimi vrtovi si lahko omislijo območje z divjim cvetjem, cvetočimi grmovnicami in lesnatimi rastlinami kot so hruška, mahonija ali bezeg ter glog.

Brezplačna aplikacija GARDENA myGarden vam pomaga, da enostavno načrtujete in izrišete svoj vrt. Ponuja vam samodejno optimalno namestitev zalivalnega sistema, označite lahko tudi električno polnilno postajo za robotsko kosilnico.

Območja vrta prilagodimo obliki hiše in parcele, upoštevamo barve, velikosti in materiale.

Nova Bluetooth robotska kosilnica

GARDENA SILENO minimo poskrbi za vašo trato in vam prihrani čas, da se boste lahko prepustili užitkom pri preurejanju vrta. SILENO minimo je izjemno učinkovita in cenovno ugodna rešitev za trate do 250 kvadratnih metrov ter 500 kvadratnih metrov. Aplikacija GARDENA za iOS in Android ponuja upravljanje kosilnice s povezavo Bluetooth. Ponuja enostavno namestitev urnikov košnje z intuitivnim pomočnikom in prilagajanje nastavitev kosilnice. Polnilno postajo robotske kosilnice lahko poljubno namestite na vrt in pustite zunaj tudi pozimi.

GARDENA SILENO minimo z Bluetooh povezavo ponuja enostavno nastavitev urnikov košnje in kosi vrtove do 500 kvadratnih metrov.

SILENO minimo je majhna in izjemno tiha kosilnica, ki omogoča, da vrt vedno ostane območje sprostitve. Robotska kosilnica tudi na ozkih področjih brez težav kosi vaš vrt. Funkcija CorridorCut omogoča, da SILENO minimo enostavno pokosi tudi ozke prehode in slepe ulice, širše od 60 centimetrov. Ko pride do konca slepe ulice, se obrne, odpelje nazaj in znova kosi. Čiščenje je izjemno enostavno, saj lahko uporabite kar vrtno cev. Namesto vas kosi podnevi in ponoči, ker je tako lahka, kosi tudi v dežju, ne da bi poškodovala trato.

Vse robotske kosilnice GARDENA SILENO lahko kosijo v dežju. Zaradi optimalne teže in geometrije nožev ne povzročajo poškodb trave.

Izberite ustrezne materiale in primerne rastline

Vsestransko uporaben les čudovito dopolni vsako zasnovo vrta. Pri naravnih vrtovih za osnovo uporabimo kamen in les. Pristaši sodobnega videza bodo izbrali hladen beton ali drobno kamenje.

Rastline izbiramo premišljeno, saj želimo cvetoče veselje skozi vse leto. Pravilo 3-2-1 v gredah pomaga zagotoviti, da vsaka rastlina pride najbolje do izraza: zadaj postavimo grmičevje do višine dveh metrov. Na sredini posadimo rastline do 80 centimetrov, kot so srednje visoke trave, vrtni žajbelj in različni iglavci. Spredaj pustimo prostor za nasad geranije. Pri izbiri rastlin bodite pozorni na sezono cvetenja, barvo, strukturo, velikost listov ter predvsem primerno lokacijo, saj rastline različno prenašajo sonce in senco.

Izberite ustrezne rastline, ki bodo ponujale veselje in krasile vrt skozi vse leto.

Pri okraševanju terase bodite pozorni, da se velika korita za rastline ujemajo s površino terase. Pohištvo naj bo zračno, da se zlije z okolico in dopolnjuje celoto.

Promocija robotskih kosilnic GARDENA "Inteligentna robotska kosilnica SILENO!" Ob nakupu robotske kosilnice GARDENA vam delno povrnemo kupnino! Promocija velja za nakup izdelkov SILENO minimo, city, life, smart Sileno city Set ter smart Sileno life Set * od 5. 4. 2021 do 15. 07. 2021. Potrošniku, ki kupi izdelek v času akcije in ga registrira na spletu, bomo delno povrnili kupnino. Informacije o pogojih sodelovanja so na voljo na prodajnih mestih in na spletni strani www.gardena.si/inteligentna. * izdelki GARDENA navedeni na akcijskem letaku in na spletni strani.

Naročnik oglasnega sporočila je Husqvarna.