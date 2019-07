V vročih dneh ne pozabite na živali

V teh dneh so se temperature povzpele do meje, ki je le za redke še vzdržna. Kot je takšna vročina obremenjujoča za ljudi, je tudi za živali. Ta veliko živali je žal tudi usodna. V društvu Reks in Mila zato ozaveščajo o skrbi za naše ljubljenčke in vse živali, ki jih najdemo v okolici, ter pozivajo k strpnosti.

Prostovoljke društva Reks in Mila so pripravile nekaj napotkov za ravnanje z živalmi v vročih dneh. Kot pojasnjujejo, je otroška igra med počitnicami na morju nekaj prekrasnega, vseeno pa pozivajo starše, naj popazijo na to, da otroci med igro na obali in ob morju za svojo zabavo ne bi uporabljali živali.

Spoštujmo prav vsa živa bitja, ki so prebivalci našega morja

Kot so dejale, naj morske živali ostanejo v morju. "Vsako življenje je dragoceno, zato živali opazujmo in občudujmo z razdalje. Starši bodite pozorni na svoje malčke. Ne dovolite jim iz morja prenašati živali za kratkotrajno zabavo in zaradi radovednosti."

Foto: Getty Images

"Otroci po igri poškodovane živali zavržejo, nanje pozabijo, jih prepustijo počasnemu trpljenju ter umiranju na soncu. Živali naj nikoli ne bodo igrače," pojasnjujejo in dodajajo, da so številne vrste tik pred izumrtjem.

Njihov poziv pa se ne nanaša samo na starše, temveč tudi na druge obiskovalce plaž. "Če opazite nepravilno ravnanje in ogrožanje živali, ukrepajte. Poskušajte razložiti ljudem, da to ni prav," ob tem pa pozivajo, da se lahko v skrajnih primerih anonimno obrnemo tudi na policijo.

Pse vzemimo s seboj na počitnice

V vročih dneh ne smemo pozabiti niti na hišne ljubljenčke. "Psi naj gredo na morje z lastnikom, pri tem pa ne pozabite dokumentov. Potujte zgodaj zjutraj ali zvečer, ko je hladneje. Okna ne smejo biti odprta zaradi prepiha, saj bi si lahko pes prehladil ušesa. Če le lahko, se izognite čezmerni uporabi klimatske naprave," pojasnjujejo in svetujejo, da vožnjo na daljše razdalje večkrat prekinite za kratke sprehode.

Ustrezna oskrba kosmatincev pa je potrebna tudi na plaži. "Zagotovite senco, da se pes ne pregreje. Med kopanjem potapljanje ni priporočljivo zaradi vnetja ušes, lahko pa psa animirate s plavajočo žogo in frizbijem," poudarjajo v društvu.

Foto: Getty Images

"Psu lahko poiščete tudi primeren pasji hotel. V dobri nastanitvi naj bi se imel pes boljše kot lastnik na morju, zato ga ne bi smel preveč pogrešati." V društvu pa posebej opozarjajo na nevarnost pregretja živali.

"Pes se veliko slabše hladi kot človek, saj se ne hladi s kožo, temveč prek jezika, nekaj malega pa prek blazinic na tačkah." Znaki pregretja vključujejo pospešeno dihanje, pes je omotičen in apatičen.

Foto: Getty Images

Večino časa preživi leže, a je kljub temu zelo nemiren, tudi sluznice ima blede. Če s prstom pritisnite ob dlesen in se ta ne postavi nazaj v treh sekundah, to pomeni, da je vaš pes dehidriran in mu grozi vročinski udar.

Če je pes podvržen tej nevarnosti, opozarjajo, da pregrete živali nikakor ne polivate z mrzlo vodo, saj je lahko to smrtno nevarno. V takem primeru je najbolje poiskati pomoč veterinarja.

Mačke so najraje doma

Kot pravijo v društvu, so nekatere mačke zelo navezane na lastnike, druge manj, hkrati pa poudarjajo, da prav vse kosmatinke potrebujejo nadzor in ustaljen ritem. "Ob odhodu na dopust je žival najbolje zaupati osebi, ki bo žival vsak dan obiskala, jo vsaj dvakrat na dan nahranila in ji pospravila stranišče."

Foto: Getty Images

Da pa mačka med vašimi počitnicami ne bo osamljena in zdolgočasena, kot rešitev navajajo posvojitev kompatibilnih mačk. "V tem primeru si mačke delajo družbo, pa tudi stroški niso bistveno višji, a je živalim bistveno bolj prijetno," dodajajo.

Mačke, ki so zelo navezane na lastnike, lahko vzamemo s seboj, morda več let na isto dopustniško lokacijo zato, da okolica ne bo pomenila dodatnega stresa.

Do divjih živali smo strpni

Okolje okoli nas krasi pestro življenje, zato ga nikakor ne motimo, temveč opazujemo. "Ne uporabljajmo strupov za zatiranje škodljivcev, živali ne hranimo s kruhom, temveč kupimo zrnje, ki je namenjeno hrani za živali, kot so race, labodi, ježki ter prostoživeče živali," razlagajo v društvu.

Foto: Getty Images

"Bodite prijazni do živih bitij, ki gnezdijo in počivajo v naravi. Pred košnjo zelenic preglejte travo, da se v njej ne skrivajo in gnezdijo živali. Če jih ponesreči pokosimo, lahko v hudih bolečinah umirajo tudi več dni," pojasnjujejo v društvu. Opreznost ne bo odveč niti pri sekanju dreves, saj so na teh gnezda, ki jih v primeru sečnje prestavimo na drugo mesto.

Vaš vrt lahko postane prijetno zavetje tudi za čebele, za katere je bilo letošnje leto zaradi obilice dežja še posebej pogubno, ker niso nabrale dovolj hrane zase. "Čebeli, ki je omagala, nastavimo raztopino sladkorja v vodi, še bolj pa jim bomo pomagali, če nasadimo zelišča in medonosne rastline," pravijo v društvu.

Pticam v poletni vročini ponudimo lončene napajalnike

Neizprosni vročini so izpostavljene tudi ptice, zato jim bo nadvse pomagalo, če v svojih vrtovih in dvoriščih namestite napajalnike z vodo, katerih globina ne sme presegati treh centimetrov, da se ne utopijo.

Foto: Getty Images

"Napajalnik moramo vsak dan očistiti s svežo vodo, pri čemer ne uporabljamo detergentov in drugih mil, saj škodijo zdravju ptic," razlagajo. Nizkih lončenih posod z vodo pa bodo ponoči veseli tudi ježki, mačke in druge nočne živali.