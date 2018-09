To so vrtnine, ki jih lahko še sadite v septembru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav je vrhunec sezone sajenja vrtnin počasi že za nami, pa lahko vseeno izkoristite zadnje poletne dni za sajenje zelenjave, ki odlično uspeva tudi v hladnejših dneh. Korenje, redkev in repa so samo nekatere vrste izmed naštetih, ki jim nižje temperature pravzaprav še bolj ustrezajo. V prihajajočih dneh posadite zelenjavo in si zagotovite sveže vrtnine še za zimske dni.