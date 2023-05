Tako je videti najlepši vrt leta #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znani so zmagovalci najprestižnejšega hortikulturnega dogodka leta Chelsea Flower Show v Londonu.

Na letošnji mednarodni razstavi cvetličnega in krajinskega oblikovanja Chelsea Flower Show so kot absolutnega zmagovalca izbrali vrt s plemenitim poslanstvom – povsem je prilagojen osebam s poškodbami hrbtenice, ki se oteženo gibljejo.

Foto: Marianne Majerus/Horatio's Garden/Cover Images

Horatio's Garden oziroma Horacijev vrt, ki je osvojil naziv najboljšega na razstavi, omogoča dostop in občudovanje rastja tudi ljudem na invalidskem vozičku. S prizorišča razstave ga bodo preselili v Sheffield, v center za zdravljenje poškodb hrbtenice, da bo razveseljeval tamkajšnje paciente.

Foto: Marianne Majerus/Horatio's Garden/Cover Images

Vrt sta oblikovala Charlotte Harris in Hugo Bugg, ki sta ga opisala kot "prilagodljiv vrt, ki na prvo mesto postavlja tiste, ki imajo drugačne gibalne zmožnosti".

Charlotte Harris in Hugo Bugg, avtorja letošnje zmagovalne zasaditve Foto: Marianne Majerus/Horatio's Garden/Cover Images

Zasaditev, ki sta jo zasnovala, je svetla in zračna, za nežne prehode barv med zelenjem sta uporabila cvetoče rastline, kot so perunike in hibiskusi.

Foto: Marianne Majerus/Horatio's Garden/Cover Images

Pri zasaditvi sta imela v mislih dejstvo, da ljudje na invalidskih vozičkih rastlinje opazujejo z druge perspektive, pa tudi to, da poškodbe hrbtenice vplivajo na reguliranje telesne temperature in občutljivost na UV-žarke, zato je večina vrta osenčenega z drevjem.

