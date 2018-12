Poskrbite za zunanje rastline še pred začetkom prave zime

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mrzle temperature, ki smo jim priča v zimskem času, lahko zelo škodujejo zunanjim rastlinam, celo tako zelo, da si te nikoli povsem ne opomorejo in se zato posušijo, še preden pride pomlad. Temperature, ki se v jutranjih urah spustijo pod ledišče, ustvarjajo zelo neugodne in intenzivne razmere, ki lahko okrasnim rastlinam škodijo, če jih ustrezno ne pripravite na nove pogoje.

Tako kot posvetite čas oskrbi zelenjavnega vrta in zaščiti zimskih vrtnin, tako ga bo treba v prihodnjih dneh tudi zunanjim trajnicam. Tisti, ki imate možnost rastline premakniti nekam v notranjost, kjer je topleje, ne boste potrebovali zaščite za rože.

Tisti, ki pa nameravate pustiti rože na prostem, pa raje poskrbite za to, da jih zaščitite in vsaj na neki način pomagate preživeti nemile pogoje, ki jih s seboj prenaša prezimovanje na prostem.

Vsak dan spremljajte vremensko napoved

Za marsikoga bo opravilo preverjanja vremenske napovedi zamudno, vendar vam svetujemo, da vsak dan preverite predvsem vremensko napoved in temperature za večerne ure.

Če se te spustijo pod ledišče oziroma če je pričakovana večja količina padavin, potem poskrbite za zaščito trajnic, tako da jih ustrezno pokrijete. Za to lahko uporabite najlonsko pokrivalo ali vrečo iz jute.

Foto: Pixabay

Pokrivanje toplo priporočamo predvsem za nove, letos ali pred kratkim posajene rastline, saj so bolj občutljive na temperaturne spremembe v ozračju, tleh in pozebo. Ker se prvič srečujejo s tako nizkimi temperaturami, lahko brez pokrivanja doživijo toplotni šok, kar lahko povzroči, da uvenijo.

Tega se lotite tako, da se rastlinje ne dotika pokrivnega materiala, to pa boste najlažje storili tako, da ustvarite šotoru podobno skladišče, kamor boste lahko v zimskem času pospravili rastline.

Rož trajnic ni treba imeti pokritih skozi vso zimsko sezono. Ko je vreme sončno in suho, jih lahko iz zaščite umaknete, tudi zato, da jim dopustite boljši pretok kisika in nenazadnje dostopnost do dnevne svetlobe, ki jo še vedno potrebujejo.

Zemljo lahko v manjši količini tudi pomulčite

Mulčite lahko predvsem zemljo mlajših trajnic, zato da zaščitite njene plitke korenine pred zmrzaljo. Mulč naj bo izdelan predvsem iz lubja ali slame. Bodite pozorni na to, da z vseh strani mulč nanesete enakomerno. Razporedite ga tako, da vmes ni praznega nezaščitenega prostora.

Foto: Pixabay

Nikakor ne nanašajte mulča, ki je v osnovi izdelan iz odpadlega listja, saj lahko ta prenaša na rastlino plesen in druga obolenja, ki lahko povzročijo njeno uničenje. Debelina mulča naj bo nekje med petimi in desetimi centimetri, odvisno seveda od mesta zasaditve in velikosti trajnice.

Trajnice v cvetličnih koritih umaknite ob rob

Trajnice, ki jih imate posajene v cvetličnih koritih, umaknite pod pokrito zunanjo površino, kot so recimo balkoni in terase. S tem jih ne boste zavarovali le pred padavinami, ampak tudi pred vetrom, ki ravno tako lahko povzroči škodo.

Močan veter namreč povzroča lomljenje oslabljenih in nezaščitenih vejic, spodbuja pa tudi hitrejše sušenje vode iz koreninskega in listnatega dela rastlinja. Če korita vsaj delno prislonite ob steno, boste znatno zmanjšali neposreden vpliv vetra na rastlino.

Prenehajte gnojiti, še naprej pa zalivajte

V zimskem času se je gnojenju bolje izogniti, saj lahko trajnice s tem še bolj zmedete. Dodatki namreč lahko tudi pri nižjih temperaturah sprožijo njihovo rast in jo s tem še dodatno oslabijo. Nikakor ne prenehajte zalivati, saj ga vaše trajnice kljub nizkim temperaturam še vedno potrebujejo.

Foto: Pixabay

Zalivajte ob dnevnih urah, zato da bodo imele trajnice dovolj časa vpiti vodo. Tega nikakor ne počnite v večernih urah, saj se jim do noči ne bo uspelo prilagoditi. Ne zalivajte po listih rastlinja, temveč zalivalko spustite vse do zemlje, zato da čim več vode priteče v koreninski del.

Poškodovane dele odstranite

Če v tem času opazite ovenele, oslabljene vejice, listje in cvetove, jih raje odrežite s škarjami, zato da preprečite nadaljnje umiranje rastline. Večjih podvigov pri obrezovanju pa se v teh dneh raje vzdržite, saj lahko s tem bolj škodite zdravju rastline, kot pa koristite.