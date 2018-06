Popestrite zelenico z okrasnimi travami

Okrasne trave lahko postanejo pomemben detajl vaših vrtov in dvorišč. Zaradi svoje trajnosti, zanimivih oblik in barv lahko popestrijo pogled na vaše prostore v različnih sezonah. Glede na vrsto trave, ki jo izberete, lahko svoj vrt in dvorišče preoblikujete v pomirjajočo in romantično oazo. Obstaja veliko vrst trave za vlažno ali suho prst, senčne ali sončne razmere, tako da so lahko vaši prostori opremljeni vse leto.

Okrasne trave so zanimivega videza in zahtevajo zelo malo vzdrževanja. Ni jih treba saditi vsako sezono znova, vsako leto jih je treba le obrezati ali razdeliti. Njihova sezona rasti se začne sredi pomladi, prav v času, ko je treba več pozornosti posvetiti tudi zelenici.

Različne vrste okrasnih trav lahko razdelimo na trave hladne in tople sezone. Zimske trave začnejo rasti zgodaj spomladi, ko se temperatura tal giblje med 10 in 18 stopinjami Celzija. Tople trave rastejo v času, ko se temperatura tal dvigne nad 21 stopinj Celizija.

Značilna rožnata barva srakoperke Foto: Thinkstock

Uporabimo jih lahko v gredicah kot mejo med različnimi zasadi. Zaradi svoje mehke teksture so dobrodošle tudi kot rastline ob robu dvoriščnih in vrtnih poti.

Tla dvoriščnih ograj lahko olepšate s preprogo okrasnih trav, prav tako lepo so videti ob okrasnih zidovih in kamnih.

Kako skrbeti za okrasne trave

Glavno vlogo pri vzdrževanju okrasnih trav imajo rezanje, ločevanje ter nadzorovanje rasti in velikosti trav. Vsaj enkrat na leto jih je treba obrezati, saj večinoma rastejo v višino in se lahko ob nepravilni oskrbi razrastejo. Tople trave je treba pred začetkom nove sezone prikrajšati na maksimalno 30 centimetrov velikosti. To lahko storite zgodaj spomladi. Hladne trave obrezujte pozno pozimi ali pozno poleti, saj takrat mirujejo.

Priporočljivo je tudi razdeljevanje okrasnih trav, saj lahko te med rastjo postanejo prevelike in izgubijo moč. Najboljši čas za razdelitev trav je v njihovi dejavni rastni fazi. Za toplo sezonsko travo je to sredi pomladi, ko se temperatura zemlje giblje nad 21 stopinjami Celzija. Za hladne trave je to zgodnja pomlad, ko temperatura tal sega do 18 stopinj Celzija.

Foto: Thinkstock

Previdno izkopljite travo iz prepletene travnate kepe. Preglejte travo, zavrzite mrtve dele, zdrave dele pa ponovno posadite na novo mesto in na približno enako globino, kot so bile posajene pred izkopom. Pri tem uporabite lopatico z ostrimi robovi in močnim ročajem, saj boste z njo lažje izkopali globlje zasejane okrasne trave. Vsaka razdeljena trava mora imeti vsaj tri zdrava stebla.

Če ne želite trave takoj ponovno zasaditi, jo lahko shranite v stare lončke z zemljo. Ne pozabite je zaliti, saj morajo biti korenine vlažne. Izkopane dele shranite na hladnem, senčnem mestu, dokler se ne odločite za ponovno saditev.

Ne potrebujejo gnojenja

Večina okrasnih trav ne potrebuje gnojenja, saj imajo raje bolj pusto zemljo. V nasprotju s travo na travnikih, ki jo je treba redno zalivati in kositi, čezmerno zalivanje okrasnih trav ni priporočljivo, saj že tako hitro rastejo in bi ob prepogostem zalivanju začele izgubljati svojo pokončno obliko.

Foto: Thinkstock

Šaši je primerna izbira za tiste, ki imajo radi barvite liste, saj so listi različnih barv. Vključujejo vse od zelenih, rumenih, oranžnih, modrikastih do celo pisanih odtenkov.

Šaši spada med okrasne trave nižjih rasti, saj zraste v višino od 20 do 30 centimetrov. Lahko jo uporabite tudi med gredicami vrtnin ali jo zasadite celo v cvetlična korita.

Kolmež podobno kot šaši zraste do 25 centimetrov visoko. Listi so podolgovati in svetleči. Če imate na svojem vrtu veliko sonca, bo kolmež zelo dobro uspeval, saj ima rad sončno lego in vlažna tla. Vključimo ga lahko v gredice, primeren pa je tudi za gojenje v cvetličnih loncih.

Foto: Thinkstock Pampaška trava zraste zelo visoko, celo do dva metra in pol. Najbolje uspeva na sončnih mestih, ne zahteva veliko zalivanja, saj ji ustrezajo suha tla, zato jo zalivamo samo v sušnem obdobju.

Ne pretiravajte z zalivanjem, saj lahko cvetovi odpadejo ali celo odmrejo.

Trstenika zelo dobro uspeva v Sloveniji. V višino zraste nekje od tri do štiri metre prepoznamo pa jo lahko po njenih visokih steblih in suličastih listih, ki visijo navzdol.

Okrasno travo primerno umestite v svoj vrt ali dvorišče

Pri okrasnih travah je treba paziti, da jih pravilno umestite v svoje vrtove in dvorišča, saj lahko zaradi svojega barvnega videza, različnih oblik in tekstur nadvladajo nad preostalimi rastlinami. Lahko jih sadite v kote vrtov ali jih postavite v ospredje vrta, da delujejo kot središčna točka. Čudovito delujejo kot mejniki gredic, manjše okrasne trave pa lahko polepšajo tudi marsikateri pust okrasni zid.