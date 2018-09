Pojavil se je nov trend: cvetlične vaze kar na glavi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Največji dokaz, da človeška ustvarjalnost prav zares ne pozna meja, so nenehno nove smernice, ki jih ustvarjajo mlajše generacije socialnih omrežij. Poglejte si najnovejši trend, kako iz svojih las ustvariti cvetlično vazo in vanjo postaviti šopek rož.

Taylor R, uspešna lastnica kanala na YouTubu, je znova poskrbela za pravo presenečenje. Pred časom je namreč že poskrbela za trend "vrtnarskih obrvi", zdaj pa je rože postavila kar na svojo glavo.

Foto: Facebook stran Taylor R

"Poglejte si naslovnice septembrskih revij Vogue. Rihanna in Beyonce imata obe na glavi rože. Kaj to pomeni? To pomeni, da moramo nositi cvetje na glavi, če želimo biti modni," je rekla Taylor.

"Dobro, to, kar nosita Beyonce in Rihanna, je videti res nepraktično. Ne moreš hoditi naokoli, kot da imaš na glavi ves vrt."

Poustvarila svojo različico naglavnega okrasja

Preden se je lotila dela, je razmišljala o tem, kako ustvariti podobno pričesko, ki bi bila manjša in bolj praktična ter bolj podobna skulpturi.

Svetuje, da najdete predmet oblike, ki vam je všeč. Velikost predmeta ni pomembna, pomembno je le, da je votel. Najbolj praktične so prazne plastenke sokov ali šamponov.

Kako narediti naglavno vazo

Razdelite lase na dva dela in jih razčešite. Plastenko postavite na sredinski del glave (krono), lase nato ovijte okoli plastenke in jih zavežite v čop. Ker naj bi bilo videti kot vaza, vzemite še eno elastiko in jo ovijte v spodnjem delu, da onemogočite premikanje plastenke.

Še eno manjšo elastiko namestite na sredinski del, okoli pa oblikujte lase. Ko dobite želeno obliko, konice las potisnite v ustje plastenke. Pričesko nato dokončate s polaganjem cvetja v vazo. Najbolje je uporabiti plastično cvetje, da se izognete cvetnemu prahu na laseh.

Dekleta na Instagramu so navdušena nad njeno idejo