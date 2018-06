Oblikovanje nohtov s pravimi sočnicami #BizarenTrend #video

Sukulenti ali sočnice so majhne rastline, nezahtevne za gojenje in vzgojo. Po zgradbi in strukturi so podobne kaktusom, le da nimajo bodic. Zelo dobro uspevajo v vročih in suhih afriških in indijskih območjih, zato je skrb za njih precej preprosta. Za rast ne zahtevajo veliko vode, ker to shranjujejo v svoje mesnate liste.

Roz Borg je prva ustvarila videz

Prva, ki se je lotila oblikovanja nohtov s sočnicami, je bila Roz Borg, ki se že več let preživlja s prodajo sukulentov in kokedam. Idejo o oblikovanju nohtov s sočnicami je dobila nekega popoldneva, ko ji je bilo dolgčas, zato se je odločila za nekaj povsem norega.

"Na misel mi je prišlo nekaj, kar ni še nihče poskusil," je povedala. Majhne cvetove sočnic je lepila na umetne nohte in jih oblikovala v nohtne šopke. "Dobra stvar je, da lahko te, ko se lepilo s cvetov razgradi, posadim nazaj, saj pri oblikovanju tovrstnih nohtov ne poškodujem cvetov," je dodala Borgova.

Njeno ustvarjanje je navdušilo predvsem ustvarjalce na družbenem omrežju Instagram, kjer je objavljenih že več kot 570 fotografij lastnega oblikovanja nohtov. Trend je prešel tudi na YouTube, kjer navdušenci objavljajo videe, kako oblikovati svoje sočnične nohte.