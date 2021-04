Najboljše, kar premore ponudba žarov

Čeprav nas te dni spremljajo nekoliko hladnejše temperature, kot smo jih vajeni, ne dvomimo, da bo že kmalu drugače. Prihaja čas, ko bomo na vrtu, balkonu ali terasi preživeli vse več časa, naj gre za druženje, urejanje vrtičkov ali kulinarične presežke z žara. Ni ga čez dober piknik na domačem vrtu: na prostem je pač vse drugače, jedi z zunanjega žara dobijo za dimenzijo boljši okus, temu primerna ter unikatna sta tudi vzdušje in druženje. Ob ognju na vrtu so pogovori daljši, razvijejo se nepozabne debate, spomini, in pod milim nebom spomin na naporen dan hitro zbledi.

Vrt je prostor, kjer se spočijeta duša in telo. Za ljubitelje druženja na prostem in dobre hrane je žar obvezen dodatek vrta. Iz nekaterih domovanj je, kljub nekoliko hladnejšemu vstopu v pomlad, kot smo ga vajeni, že pridišalo po otvoritvi sezone piknikov. Tistim, bolj pogumnim, se bodo kmalu pridružili nekoliko bolj "zadržani" mojstri žara, ki že težko čakajo, da družbo navdušijo s svojimi podvigi. Sezona piknikov na domačem vrtu je največkrat edino obdobje v letu, ko možje (karikiramo) poberejo kulinarično slavo in pohvale družbe, čeprav pogosto jedi in meso pripravijo ter začinijo njihove nežne in boljše polovice. A nekaj zaslug pač morajo imeti pri kuhi tudi moški.

Če ste s svojim žarom zadovoljni in usklajen tandem – izjemno. Če pa ste pripravi jedi na žaru začetnik, ali si preprosto želite opremo za žar zamenjati, nadgraditi, potem preglejte tisto najboljše, kar ponudba žarov in pripomočkov zanje na našem trgu premore.

Prava škoda bi namreč bila, če tega ne bi storili, omenjena ponudba je v zadnjih letih namreč izjemno napredovala, posebej s širokim naborom izdelkov ter s številnimi funkcijami, za kateri morebiti do sedaj niste vedeli, kako zelo bi vam koristile, oziroma, da jih potrebujete, lahko jedi "povzdignejo" še stopničko višje, izboljšajo še za nianso okus, vonj in zagotovijo zadovoljstvo vseh povabljenih. Ko je ekipa uigrana, dobimo najboljše rezultate. Tako je tudi z mojstrom in njegovim žarom.

Če vas peka na žaru veseli in to počnete pogosto, potem kompromisov pri žaru ne sprejemamo, saj navsezadnje gre za investicijo, ki lahko ob dobri izbiri služi vrsto let.

Vse potrebno za vaše letošnje kulinarične podvige z žarom dobite v prodajalnah OBI, kjer je na voljo široka paleta vrhunskih vrst žarov − večjih in manjših − ter dodatne opreme in pripomočkov za delo z žarom. Del ponudbe lahko preverite na tej povezavi, pravo zakladnico pa boste našli v njihovih prodajalnah. Na koncu prispevka lahko sodelujete tudi v nagradni igri, v kateri lahko z malo sreče osvojite bon v vrednosti 20 evrov, ki ga lahko unovčite v trgovinah OBI.

Vprašanja, ki si jih velja zastaviti pred nakupom

Vsak žar ima praviloma svoje prednosti in tudi določene pomanjkljivosti, zato univerzalnega odgovora, kateri žar je najboljši, ni. Vsakdo pa ima tudi osebne želje, zato si popoln dan z ljubljenimi in prijatelji na vrtu ter ob dobri hrani predstavlja drugače. Pomembno je, da se odločite, kaj vam je najpomembnejše, in na podlagi svoje odločitve izberete pravi žar. Ponudba žarov je ogromna, raznolika, vseeno pa so med najbolj priljubljenimi predvsem žari na oglje, plinski žari, električni žari, hibridni žari ter keramični žari.

Preden kupite nov žar, si odgovorite na naslednja pomembna vprašanja: Ali na žaru raje pečete doma ali na poti? Kje boste imeli žar? Imate zanj dovolj prostora? Kako pomemben je za vas pravi ogenj? Kaj boste na najem pekli in kako pogosto? Kako zahtevno je lahko čiščenje in koliko ste pripravljeni investirati v žar? Kje ga boste shranjevali? Še preden se odločite o tem, kakšen žar si želite, razmislite, kaj vam je najpomembnejše.

Poleg funkcionalnosti posameznih žarov in vizije o prostorski umeščenosti velja razmisliti tudi o stroških, finančnem okvirju same uporabe. Strošku samega žara v tem primeru dodajte okviren strošek posamezne peke, upoštevajte življenjsko dobo žara (ne nazadnje tudi garancijo, ki jo nudi proizvajalec) ter dodatno opremo, ki jo potrebujete.

Če se priprav jedi na žaru lotite le malokrat v sezoni, investicija v prevelik žar ni smiselna, prav tako ne, če radi "zakurite" še kje drugje kot na domačem vrtu. V takem primeru vam bo prišel bolj prav kompakten žar. Osnovni asortima jedi na žaru ob osnovnih metodah in tehnikah pečenja vam bo uspelo bolj ali manj pripraviti na vseh žarih. Če pa žar uporabljate pogosteje in pri tem tudi eksperimentirate z različnimi metodami peke (naj gre za peko na zelo visokih temperaturah, peko večjih kosov, dimljenje, searing …), je vrsta žara zelo pomembna.

Mimogrede, med najbolj priljubljeni žari v Sloveniji so še vedno žari na oglje in plinski žari, v zadnjih letih pa dobivajo konkurenco v hibridnih izvedenkah, ki delujejo na plin in oglje.

Žar na oglje

Predstavitev različnih vrst žara gre vsekakor začeti s klasiko – žarom na oglje, najbolj izvirno obliko žara. Žari na oglje so najbolj priljubljeni žari na našem trgu in osnovna oprema vsakega piknika. Kot gorivo lahko uporabimo brikete, oglje ali les za žar. Glavna prednost žara na oglje je okus po dimu, žari na oglje dajejo jedem najbolj pristen okus, zato so med ljudmi izjemno popularni.

Žar na oglje ima "slabost" daljše priprave, a mnogi na omenjen dejavnik gledajo povsem drugače. Zanje je priprava obroka na žaru svojevrsten ritual – od priprave žerjavice do preverjanja temperature in vonja po dimu. Žar na oglje vam bo vzel tudi nekaj časa za čiščenje po peki.

Klasičen žar na oglje je na voljo v različnih velikostih, oblikah in v različnih cenovnih razredih. Dejstvo je, da številni prisegajo na žar na oglje predvsem zaradi edinstvenega okusa, a ob tem je treba dodati, da so v zadnjih letih tudi ostale vrste žarov napredovale, z različnimi funkcijami so postale bolj dodelane. Do te mere, da se več ne loči med okusom hrane, pečene denimo na oglju ali na plinskem žaru.

Plinski žari

Plinske žare bodo znali ceniti tako začetniki kot tudi tisti mojstri žara z "več kilometrine". Za razliko od žarov na oglje vam zaradi krajše potrebne priprave peke omogočajo večjo spontanost in praktičnost.

Za uporabo so s pritiskom na gumb pripravljeni v nekaj minutah. Glavni konkurenčni prednosti teh žarov sta predvsem preprosta uporaba in lažje čiščenje (nič pepela in saj).

Z regulatorjem temperature lahko nastavite tudi želeno temperaturo in jo prilagodite vsakemu živilu na žaru. Grelni ventili omogočajo natančen nadzor temperature pečenja – za najboljšo hrano z žara.

Da približate hrani okus žaru na oglju, lahko kupite tako imenovane 'smokerje' oziroma dimne komore, v katere se dodajo sekanci ali peleti, ki hrani izboljšajo okus.

Priporočljivi so za tiste, ki bodo žar uporabljali večkrat in tudi za več ljudi. So pa nekoliko večje in okornejše oblike, zato potrebujejo stalno mesto, brez nenehnega premikanja. Zato je klasični plinski žar primernejši za stalno "bivanje" na terasi ali velikem balkonu. Postavite ga na teraso ali balkon in ga uporabljate za pripravo kosil.

Hibridni in električni žari

Kombinirani hibridni žar je idealen za tiste, ki si želijo žar s plinom, vendar ne želijo žrtvovati okusa pri žaru na oglje. Hibridni žari obljubljajo praktičnost plinskega in okus žara na oglje. Nekaterih imajo glede hibridnih žarov pomisleke, da bodo zaradi funkcionalnosti enega segmenta "trpele" prednosti drugega, a ob kakovostnem hibridnem žaru ne bi smelo biti tako.

Hibridni žar Char-Broil ‘Gas2Coal 2.0’ obljublja najboljše iz obeh "svetov", hitro ga je mogoče pretvoriti v žar na plin ali oglje, kar je tudi bistvo tega žara. Char-Broil ‘Gas2Coal 2.0’ združuje plinski žar in žar na oglje v enem izdelku: za izjemen užitek ob pečenju na žaru omogoča kombinirani žar na eni strani pečenje jedi z ogljem. Seveda je žar opremljen z vsemi pomembnimi funkcijami, ki omogočajo edinstveno doživetje ob pečenju na plinskem žaru.

Električni žari so po obliki in uporabnosti precej podobni plinskim žarom. Ključna razlika je v vrsti goriva, električni žari pa so kot taki primerni tudi za uporabo v zaprtih prostorih. Prav tukaj njihove praktične prednosti prihajajo najbolj do izraza. Idealni so za manjša stanovanja z balkonom, za tiste, ki živijo v mestnih središčih in nimajo veliko prostora okoli hiše.

Posebej so primerni za začetnike, uporaba je enostavna, le segrevajo se nekoliko počasneje. Običajno pa so tudi manjši, zato jih tudi lažje pospravite in očistite. Omogočajo enostavno reguliranje toplote in ne potrebujejo konstantnega nadzora. Pred nakupom velja razmisliti, kakšno velikost električnega žara potrebujete.

Namizni žar, okrogli žari s pokrovom in prenosni žari

V prodajalnah OBI so sicer na voljo tudi namizni žari, okrogli žari s pokrovom in prenosni žari.

Namizni žari so preprosto sestavljivi in se hitro segrejejo. Električni namizni žari omogočajo tudi individualno nastavljanje temperature, žar pa je pripravljen samo v nekaj minutah.

Čiščenje je z integrirano snemljivo posodo, v katero se steka maščoba, enostavno. Rešetko za pečenje po uporabi preprosto operete.

Zaradi vsestranske enostavnosti so namizni žari primerni tudi za začetnike, njihove prednosti pa so odsotnost pepela in saj pri uporabi, zahtevajo pa le malo prostora. Kot taki predstavljajo dobro rešitev za balkon.

Pod zaprtim pokrovom okroglega žara je hrana pripravljena na zdrav in hiter način. S posredno ali neposredno toploto jo lahko pečete na žaru ali na tradicionalen način.

Za optimalno regulacijo dotoka zraka skrbi regulator na kotlu. Vir energije okroglim žarom s pokrovom sta lahko oglje in plin, ki omogočata udobno pečenje na žaro ter pripravo hrane s toploto z vseh strani.

V sezoni piknikov so nepogrešljiv del opreme tudi prenosni žari, ki omogočajo preprosto pripravo hrane, enostavno uporabo in hiter prenos z enega mesta na drugega.

Njihova ključna odlika je predvsem fleksibilnost na račun manj masivne strukture, pri sami pripravi pa ste neodvisni od prostora. Potrebujete le ustrezen dovod energije in že lahko začnete pripravljati hrano.

Vrtna kurišča

V zvezi s prihajajočo sezono žara velja omeniti tudi vrtna kurišča, ki so za različne priložnosti uporabna v vseh letnih časih. V hladnejšem delu leta vas ogenj z vrtnega kurišča greje, ob njem lahko prijetno posedate, se družite ter ob njem tudi kaj dobrega spijete in pojeste.

Poleg funkcije ogrevanja pa vam vrtno kurišče omogoča tudi najrazličnejše možnosti za peko, ki bodo do izraza prišle predvsem spomladi in poleti. Na njem lahko z ustreznimi pripomočki spečete skoraj vse vrste hrane. Vrtno kurišče Gorenc je primerno za uporabo na domačem vrtu ali kot okras pred gostinskim lokalom. Kurišče je oblikovano v obliki voka, kar vam omogoča, da ga uporabite tudi za pripravo hrane v saču.