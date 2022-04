Naj bo na vrtu vedno sveža zelenjava

Oglasno sporočilo

Pomladna vrtna sezona v aprilu doseže svoj vrhunec. Ker pa je to najbolj muhast mesec, moramo skrbno načrtovati spomladanska opravila, zlasti tista ki so nujen pogoj, da nas bo zemlja od poletja in vse do naslednje pomladi nagrajevala z zdravim in sočnim pridelkom. Da pa bo res tako, moramo kar precej postoriti: izbrati pravo zelenjavo, pravilno obdelati tla in poskrbeti za organsko gnojenje.

Primerna zelenjava za majhen vrtiček

Če smo v stiski s prostorom, je pomemben izbor zelenjave, ki jo nameravamo gojiti. Odločimo se za tiste vrtnine, pri katerih je glede na površino, ki jo zavzamejo, pridelek čim večji. Naredimo tudi tak izbor, da nas bo pridelek razveseljeval vse leto.

Tako izbiramo med solatami, pri katerih režemo liste, med jušno zelenjavo izberemo korenček, zlasti pariški in amsterdamski, zeleno, kolerabico. Posadimo lahko tudi nekaj majskega srebrnjaka ali druge čebule, česna, pa manjše sorte nizkega fižola in graha ter seveda paradižnik, papriko, redkvice, rukolo, radič in najrazličnejša zelišča, kot so peteršilj, bazilika, timijan, rožmarin in origano.

Dobro se obnesejo vrste in sorte z nizko grmičasto rastjo, majhnimi glavicami in drobnimi plodovi. To so na primer češnjevi paradižniki, sladki feferoni, kumare in bučke grmičaste rasti, ki ne potrebujejo opore.

Med hvaležno zimsko zelenjavo spadajo ohrovt (predvsem brstični in listnati ohrovt), por, radič in motovilec. Pod zemljo lahko počakajo nekatere gomoljnice in korenovke, predvsem korenje, črna redkev, koreni peteršilja, topinambur in podzemna koleraba. Izkopavamo jih lahko vso zimo. Na zemljo nad posevki lahko potresemo zastirko, da jih zaščitimo pred hudo zimo.

Na manjših vrtovih se navadno izognemo krompirju, velikim bučam, artičokam in nekaterim kapusnicam, saj zavzamejo preveč prostora.

Poiščite še več nasvetov za bogat pridelek na domačem vrtu.

Ne pozabimo na jagode in borovnice

Poleg zelenjave lahko za posladek na domači vrtiček posadimo tudi jagode oz. jagodičevje in borovnice. Zadnje za uspešen razvoj potrebujejo kislo zemljo, zato priporočamo uporabo zemlje Bio Plantella za borovnice.

Ne spreglejte brezplačnega spletnega vodnika: Okusno in zdravo jagodičevje z domačega vrta

V njem boste izvedeli:

kako jagodičevje vpliva na naše zdravje,

kako načrtovati jagodičnjak, da bo sadežev za vse dovolj in bodo zoreli vso sezono,

kako vključiti jagodičevje v vrt,

kakšne pogoje potrebuje jagodičevje,

kako kombiniramo jagodičevje, da bo ureditev trajna,

kako posadimo borovnice, jagode, maline in drugo jagodičevje.

Zemljo na vrtu je treba ohranjati in pravilno pripraviti, saj je neobnovljiv vir

Tudi tisoč let lahko traja, da v naravi nastane en centimeter rodovitne vrhnje prsti. Brez kakovostnih tal nam tudi odlična semena, sadike, zalivanje, škropljenje in kakršnikoli drugi dobri ukrepi na vrtu ne bodo pomagali. Če pa je naša prst rodovitna in živa, bodo rastline za svoje zdravje poskrbele same.

V tleh je le od tri do pet odstotkov organske snovi, a brez nje so v zemlji velike težave. Hranila se izpirajo, hitro nastopi suša, saj se vodne molekule nimajo kje zadržati, zemlja se zbija in seseda po vsakih močnejših padavinah. Rastline v takšnih tleh nimajo ugodnih razmer za rast in razvoj, česar si na svojem vrtu nikakor ne želimo. Kako poskrbimo za odcedno in živo zemljo na svojem vrtu? Na kakovost in rodovitnost najbolj vpliva izbira organskega gnojila.

Ni vseeno, katero gnojilo izberemo, če želimo dobre rezultate

Organsko gnojenje pomeni vnos organske snovi v tla. Z dodajanjem primerne organske snovi v zemljo je izkoristek hranil večji, s čimer lahko povečamo pridelek tudi za 30 odstotkov. Edini način, da organsko snov dodamo zemlji, je organsko gnojenje.

Poleg kravjega hlevskega gnoja lahko pri vrtnarjenju uporabljamo tudi gnoj drugih domačih živali, saj imajo drugačno sestavo hranil in delež organske snovi. Pri tem je treba vedeti, da le kakovostno organsko gnojilo zagotavlja najboljšo kakovost pridelka.

Plantella Organik ima najvišji delež ORGANSKE in SUHE snovi, zato je poraba gnojila majhna. Povečuje rodnost tal in s tem omogoča do 30 odstotkov več pridelka, ki je tudi boljše kakovosti: vsebuje več vitaminov in mineralov ter je boljšega okusa. Dovoljenje za uporabo v EKOLOŠKI PRIDELAVI, skladno z uredbo ES 834/2007, potrjuje, da je gnojilo brez primesi, škodljivih surovin, pesticidov in antibiotikov.

Več o najbolj prodajanem organskem gnojilu pri nas: Plantella Organik

Pišejo: Plantellini strokovnjaki

Naročnik oglasnega sporočila je Unichem.