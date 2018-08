Kraljevski vodni park spremenjen v vrtove #foto

Vrtovi Tirta Gangga so bili leta 1948 urejeni v zasebni vodni park zadnjega kralja Anaka Karangasema. Ležijo na vzhodni strani indonezijskega otoka Bali. Leta 1963 je vrtove prizadel izbruh bližnjega vulkana Agung, zato so jih morali pozneje še dodatno prenoviti.

Arhitekt vrtov je bil kar sam kralj Anaka, ki pa ni pomagal samo pri zasnovi, ampak tudi pri gradnji vrtov. Takratni prebivalci so bili nad njegovim početjem presenečeni, saj je skupaj s svojimi delavci na kolenih kopal bazene in ribnike, kar bi bilo še za današnje čase nenavadno. Vodni park Tirta Gangga kaže edinstveno mešanico balijske in kitajske krajinske arhitekture.

Sestavljeni iz treh kompleksov

Vodni parki in vrtovi se razprostirajo na približno 1,2 hektara, sestavljeni pa so iz treh ločenih kompleksov, od katerih ima prav vsak svoje ribnike in številne kamnite skulpture. Najnižja raven ima tako dva velika ribnika in vodni stolp, v srednjem nivoju je vodna palača, tretji nivo pa je predstavljal domovanje nekdanjega kralja. Danes so palače spremenili v turistične restavracije in kavarne.

V bazenih pitna vodna

Čez celoten kompleks vrtov je vzpostavljen vodni sistem, ki ga napaja izvirska voda iz Amplapura. V bazenih se tako pretaka pitna vodna, kjer še danes domujejo ribe, ki jih lahko ob obisku vrtov tudi nahranite. Ker so vrtovi v neposredni bližini riževih polj, se odvečna voda izliva nanje in tako poskrbi še za namakanje pridelkov.

Sveta voda

Voda v vrtovih Tirta Gangga velja za sveto, zato jo prebivalci uporabljajo za verske ceremonije. V času praznikov in drugih obredov se vrtovi spremenijo v festivalno območje.

Foto: Thinkstock

Foto: Thinkstock

Foto: Thinkstock

Foto: Thinkstock

Foto: Thinkstock

Foto: Thinkstock