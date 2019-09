Koristni nasveti za vse, ki boste te dni sejali #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za okrasni vrt skrbimo vse leto, za jesensko setev zelenjadnic pa je pravzaprav zadnji čas. Za setev špinače in motovilca izberite soboto, nedeljo, ponedeljek in začetek torka, ko je dan za list. Če uporabljate korenino peteršilja, ga sejte jutri, v četrtek in petek pa negujte solato, ki ste jo pustili za seme. Če boste v teh dneh sejali špinačo ali motovilec, upoštevajte, da je jesenska setev drugačna od spomladanske. Nekaj poučnih videoposnetkov o sajenju si oglejte spodaj.