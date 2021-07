Kopališče, o katerem smo sanjali že kot otroci

Vroče poletje nas je že dodobra segrelo in marsikdo je že poiskal osvežitev s skokom v morje, jezero ali pa kar v domači bazen. Vse bolj so priljubljeni večji nadzemni bazeni za domači vrt, v katerem se lahko zabava cela družina. Tovrstni bazeni so še pred leti predstavljali dobrino, ki si je ni mogel privoščiti vsak. Danes pa so cenovno dostopni in jih lahko vidimo na večih vrtovih, če se le ozremo po domači soseski.

Se spomnite, kaj vam je kot otroku pomenil bazen? Zdaj pa si predstavljajte, kaj bo to pomenilo vašim otrokom. Morda ravno zdaj ustvarjate njihove najlepše spomine. Foto: Getty Images

Bazeni, dostopni za vsak žep

V zadnjih letih so nadzemni bazeni postali skorajda obvezna oprema na domačih vrtovih ter so tako omogočili vodne užitke za vsak dan in za vsakogar. Kaj je boljšega kot skok v bazen na domačem vrtu potem, ko se utrujeni vrnemo iz vsakodnevnih obveznosti?

Ponudba bazenov je danes res bogata, prilagojena prav vsem vrtovom in proračunom. Potrebujemo le sončno lego, primerno za postavitev bazena, in za dobrih sto evrov se že lahko kopamo na domačem vrtu.

Pri izbiri bazena vsekakor razmislimo o njegovi namembnosti, o prostoru, ki ga imamo na voljo in o razpoložljivem proračunu.

Bazen ponuja veliko zabave za vse poletje. Foto: Getty Images

Priprava vrta za postavitev nadzemnega bazena

Prvi korak je seveda odločitev, kje bo bazen stal. Šele potem se lahko odločimo za nakup bazena, da ta ne bo prevelik za naš vrt. Za postavitev je najboljša sončna lega, saj bomo tako kopalno sezono podaljšali, ne da bi nam bilo treba ogrevati bazensko vodo. Naj bo oddaljen od dreves in rastlin, ki bi lahko ovirale postavitev dodatnih elementov bazena ali bi se zaraščale med njih.

Površina, na kateri bo bazen stal, naj bo povsem ravna in trdna, kar lahko dosežemo tudi z manjšim izkopom površine, da le-to izravnamo, in potem na tla položimo denimo tlakovce ali betonske plošče, ki bodo nudili podporno površino za bazen.

Določite proračun pred nakupom bazena

Ko se odločimo za nakup nadzemnega bazena, nas hitro lahko prepričajo razni dodatki, kot so podvodna okna ali zunanji izgled bazena v imitaciji naravnih materialov, ki dodatno stanejo. Zato že pred nakupom določimo maksimalno višino sredstev, ki smo jih pripravljeni vložiti v tako investicijo. Potem pa se tega proračuna držimo.

Bazen na domačem vrtu je vedno zabaven prostor. Ne glede na to, kako ga uporabljate - za igre, sprostitev ali zabavo -, je izkušnja ob bazenu čisto uživanje. Foto: Getty Images

Bo bazen nadomestil letošnje počitnice daleč stran od doma?

Kako pogosto in za kakšne namene bomo uporabljali bazen, je bistveni dejavnik, ki vpliva na izbiro bazena. Za občasno vodno zabavo otrok na domačem vrtu si lahko omislimo manjši bazen, namenjen le najmlajšim, ki pa jim vsekakor nudi dovolj prostora za njihove vodne vragolije in resnično doživete počitnice.

Če razmišljamo o bazenu kot o "počitnicah" vsekakor investirajmo v večji in stabilnejši bazen, v katerem se bo cela družina lahko zabavala in osvežila v tej poletni vročini. Ni lepšega kot kvalitetno preživet čas z našimi najbližji, ob čemer se še neznansko zabavamo.

Imeti lasten nadzemni bazen je, kot bi bili ves čas na počitnicah. Foto: Getty Images

Raznolika ponudba bazenov

Na trgu je več vrst bazenov, narejenih iz različnih materialov. Skupno jim je to, da so enostavni za postavitev. Razlog za to pa je v naprednejši tehnologiji in sodobnih materialih, ki so lažji in enostavnejši za uporabo, a hkrati izredno trpežni in odporni na predrtje, UV-sevanje in klor.

Bazeni iz trdnega PVC-materiala in z napihljivim robom so najenostavnejši za postavitev in so cenovno najugodnejši. Za postavitev napihnemo rob bazena, vanj natočimo vodo in priklopimo črpalko. Primerni so za otroške poletne aktivnosti, pa tudi za rojstnodnevne zabave, saj se po koncu lahko preprosto pospravijo.

Bazeni z jeklenimi profili in stenami, sestavljenih iz laminiranega PVC-ja in poliestrske mreže, ki zagotavlja izjemno trdnost in vzdržljivost, se prav tako preprosto postavijo. Okvir tega prostostoječega bazena je iz nerjavečega jekla, stene pa iz materiala, ki je odporen tako na UV-svetlobo kot na klor. Izbiramo lahko med okroglo ali pravokotno obliko, poleg tega pa je lahko tudi v imitaciji kamna, lesa ali ratana, ki bo dala bazenu poseben pečat in omogočila njegovo zlitje z okoljem.

Najtrdnejši so bazeni, ki imajo poleg kovinskih profilov tudi kovinske stene. Ti so cenovno najdražji, a so najbolj trdni in lahko prezimijo na prostem, zato jih ni treba razstavljati po koncu kopalne sezone. Izbirate lahko med široko paleto okroglih, ovalnih ali pravokotnih modelov.

Prednosti in koristi nadzemnih bazenov: enostavni za postavitev in vzdrževanje,

cenovno dostopni,

ne zahtevajo večjih posegov v okolico hiše,

omogočajo sprostitev,

več dragocenega časa boste preživeli z družino in prijatelji.

Ne pozabimo na varnost

Ob vodi je vedno treba poskrbeti za varnost najmlajših kopalcev. Ti morajo biti med uporabo bazena ves čas pod nadzorom odrasle osebe. Otroci, ki še ne znajo plavati, naj uporabljajo rokavčke in naj bodo vedno na dosegu roke. Kadar bazena ne uporabljamo, vedno odstranimo stopnice za vstop v bazen, da je tako najmlajšim onemogočen dostop do vode.

Majhnim otrokom in neplavalcem bodimo vedno na dosegu roke. Foto: Getty Images

Vsi družinski člani in občasni obiskovalci našega bazena naj bodo seznanjeni s pravili na bazenu.

Poskrbimo tudi za čisto in vdrževano vodo. Vgrajeni filtri bodo pomagali ohranjati čistočo vode v bazenu, ustrezna količina dodanega klora pa bo poskrbela za dezinfekcijo in preprečila razvoj bakterij in drugih nečistoč, ki lahko škodujejo našemu zdravju.

Bazen nam bo omogočil, da uživamo v nepozabnih trenutkih z družino ali prijatelji

Hkrati pa bo dodal poletni pridih našemu vrtu in vrednost počitnicam naših otrok, ki si jih bodo prav gotovo zapomnili po neomejeni brezskrbni vodni zabavi in dragocenem času, ki smo ga preživeli z njimi in njihovimi prijatelji.

Ne glede na to, ali se odločimo za bazen z napihljivim robom ali takega s kovinskim okvirjem, je vodna zabava v njem zagotovljena. Sama postavitev in vzdrževanje pa povsem enostavna.

Otroci neznansko uživajo, ko se jim starši pridružijo v bazenu. Foto: Getty Images