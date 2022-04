Kako izbrati vrtno pohištvo?

Oglasno sporočilo

Bližajo se vedno bolj topli in sončni dnevi, kar pomeni, da bomo lahko svoja življenja v veliki meri prestavili na vrt in teraso. Zato je zdaj bolj kot kadarkoli v letu primerno, da razmislite o nakupu novega vrtnega pohištva, ki vam bo služilo prihodnjih nekaj pomladi in poletij.

Nakup vrtnega pohištva je lahko tako kot izbira preostalega pohištva časovno potraten, saj vam bo vzelo kar nekaj časa, da se odločite, kaj točno izbrati. A naj vam to ne pokvari vzdušja! Moderno vrtno pohištvo pomeni daljše dneve, več sonca in manj skrbi. Uredite si vrtni prostor po svojem okusu ter letos večino pomladi in poletja preživite zunaj.

Naredite načrt

Pred nakupom dobro razmislite, kaj točno potrebujete in kako ste si zamislili vrtni prostor. Bi raje imeli letno kuhinjo, kjer boste na žaru poleti pekli okusne jedi? Ali pa bi raje imeli dodatno zunanjo sobo, v kateri bi se lahko družili tudi ob malenkost bolj hladnih večerih? Izbira je povsem vaša. Če se odločite za kuhinjo, boste potrebovali predvsem vrtne stole in vrtne mize. Če bi želeli celo sobo, pa potrebujete še sedežno garnituro, na kateri se bo vsa družina družila s prijatelji.

Naredite seznam pohištva

Pred nakupom si napišite seznam vrtnega pohištva. Naj bo zelo točen, da boste v trgovini točno vedeli, kaj iskati. Pri izbiri pomislite tudi na to, kako boste vrtne garniture shranjevali v zimskih mesecih. Če boste pohištvo shranjevali v notranjosti, izberite lahke kose ali kose, ki jih lahko brez težav razstavite in sestavite nazaj.

Moderni vrtni stoli

Boste vrtne stole uporabljali zgolj in samo za sedenje ali bi se poleti radi tudi sončili in nabirali lepo barvo? Izbirate lahko med jedilnimi vrtnimi stoli, ki jih postavite za jedilno mizo, če želite več počivati in se sončiti, pa bodo najprimernejši ležalniki. Za dodaten občutek topline bodo poskrbele vrtne klopi, ki so primerne tudi za manjše prostore. Ko imate izbrano točno dimenzijo, je čas za izbiro materiala. Ta je sicer odvisna od vaših želja, najpogosteje pa je vrtno pohištvo iz ratana, lesa, kovine, plastike ali umetnega ratana. Pri barvi ne pretiravajte, najbolje bodo delovale bež, bela, siva ali črna.

Moderne vrtne mize

Vrtne mize so osrednji del moderne vrtne garniture. Za njimi boste preživeli največ časa, saj bo to mesto za druženje in preživljanje kakovostnega prostega časa. Na voljo so različne velikosti, izberite takšno, ki bo ustrezala prostoru, a vseeno naj ne bo prevelika, da ne bo vse skupaj delovalo preveč natlačeno. Tudi med materiali je kar nekaj izbire, lahko se odločite za kovinske, lesene, vrtne mize iz ratana ali s ploščo iz stekla. Priporočamo samo, da material in barvo kombinirate z vrtnimi stoli in preostalim pohištvom.

Moderne vrtne garniture

Lahko pa namesto posebej stolov in posebej mize kupite kar skupno vrtno garnituro. To ponavadi sestavljajo vrtni stoli ali sedežna klop in vrtne mize, ki se ujemajo. Na voljo so tako v različnih velikostih kot različnih barvah in stilih, vse skupaj pa vam bo močno olajšalo delo, saj boste lahko naenkrat izbrali celoten komplet.

