Kaj maja saditi na naših vrtovih

Z majem krepko vstopamo v novo sezono sajenja vrtnin in drugega okrasnega rastlinja. Preberite si, katere vrtnine je priporočljivo saditi v začetku maja.

Foto: Thinkstock

Sezona saditve je v polnem zamahu, a preden se lotite dela, preverite vremensko napoved za prihodnje dni. Če bodo temperature nižje, je s sajenjem vrtnin priporočljivo počakati vsaj nekaj dni.

Čas za sajenje zelenjave in sadja Foto: Thinkstock

Maj je mesec presajanja vrtnin. V prvem delu meseca bo optimalno obdobje za posaditev plodovnih vrtnin, kot so paradižnik, fižol, grah, paprike, čili, jajčevec, kumare, bučke, leča in čičerika.

Posadite tudi listnate vrtnine, med katere spada več vrst solate. Prihajajoči dnevi bodo odličen čas za setev ledenke, gentiline in tržaškega solatnika, zelja, motovilca, cvetače, blitve in zelišč.

Topli dnevi bodo primeren čas za oskrbo in pripravo sadnega vrta.

Vstopamo v obdobje obrezovanja in čiščenja plevela pod drevesi in drevesnimi krošnjami. Od sadnih plodov lahko posadite lubenico in melone.

Pozorno spremljajte rast vrtnin

V prvih dneh zasaditve pozorno spremljajte, kako mladi poganjki rastejo, pregledujte stebla, liste in vršičke, da ne bi spregledali kakšne bolezenske ali glivične spremembe.

Če jih opazite, okužene dele takoj odstranite, da bi pred napadi obvarovali preostale vrtnine.

Maja je treba posebno pozornost posvetiti tudi obnovi travnate površine. Če je vaša zelenica razredčena, jo bo treba obnoviti. Na slabih mestih bo treba travo dosejati.

Prizadeta območja očistite stare trave, zemljo okopljite, dodajte majhno količino nove zemlje in kompost. Predel pograbite, posujte ga s semeni. Postopek obnove končajte z močnim zalivanjem.

Vrt okrasite z okrasnimi rožami

Maja še vedno lahko sadite okrasne rože, s katerimi boste popestrili barvno paleto zelenega vrta. Pazite, da rožam omogočate prostor za pravilno rast. Če boste sadili v lončke, naj ti ne bodo premajhni. Pri sajenju na prostem pa rastlinam dajte dovolj prostora za normalno rast in dihanje.

Foto: Thinkstock