Dobri sosedi na vrtu

Najbolje je, da v svoje gredice nasadite več različnih vrst vrtnin, saj s tem ne boste le zagotovili boljše rasti, ampak tudi zadovoljili potrebo po kolobarjenju in večji pestrosti vaše zemlje.

Z upoštevanjem dobrih in slabih sosedov boste tla in zemljo obvarovali pred izčrpanostjo. Korenine različnih pridelkov segajo različno globoko v zemljo in jo posledično tudi različno izčrpajo.

Drugačna velikost skupaj posajenih vrtnin omogoča več ravni pronicanja svetlobe, kar pomeni, da so določene rastline lahko odlična naravna zaščita pred zimsko zmrzaljo ali poletno vročino za druge pridelke. Pestrost sadik lahko vpliva tudi na okus vrtnin in ga celo izboljša.

Več vrtnin ko posadite skupaj, bolj bo vaša zemlja bogata s potrebnimi minerali in hranili, ki jih različne vrste vrtnin potrebujejo za optimalno rast. Posevki si z raznovrstnostjo pomagajo pri prenašanju hranilnih snovi, saj živijo v simbiozi.

Najpomembnejše pravilo dobrih sosedov je prav raznolikost.

Upoštevajte, da imajo različne rastline drugačne koreninske sisteme in zahteve po hranjenju, zato raznovrstna zasaditev zadovoljuje potrebo po tem.

Prednost dobrih sosedov je tudi v tem, da so nekatere vrste rastlin naravni inhibitorji za rast drugih rastlinskih vrst.

Raznolikost vašega vrta bo privabila tudi potrebne žuželke in druge prostoživeče živali, ki so dobri za vaš vrt.

Preprečuje bolezni in druge škodljivce

Če bi se odločili za monokulturo, bi vrt postal ogromno gojišče insektov in drugih škodljivcev, ki bi se prenašali z ene vrtnine na drugo, pri čemer si pomagajo z vidom in vonjem.

Pester vrt in vrsta drugačnih vrtnin pa jih zmedeta. Vrtnine razvrstite tako, da iste rastlinske vrte niso neposredno ena zraven druge.

Pri določevanju, katere vrtnine boste sadili skupaj, je priporočljivo, da pred setvijo razporedite sadike glede na njihove potrebe po zalivanju in gnojenju.

V gredice pomešajte tudi fitocide oziroma tiste vrtnine, ki spodbujajo hranilne procese rasti in odganjajo škodljive žuželke in uničujejo mikroorganizme.

Dobri sosedi nekaterih domačih vrtnin