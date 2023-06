Delo na vrtu: kaj je treba postoriti julija?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Julij je mesec obiranja sadov in plodov preteklega dela, glavna skrb vrtičkarjev pa je predvsem zalivanje oziroma namakanje v vročih sušnih obdobjih.

Ko povsem zakorakamo v poletje, je najpomembnejše vrtno opravilo zalivanje, še posebej v dolgih sušnih obdobjih. V tem času se bo marsikdo odpravil na dopust. Da se vrt medtem ne bo povsem izsušil, ga najprej temeljito zalijte, potem pa tla zaščitite z naravno zastirko, ki bo preprečevala hitro izhlapevanje vlage iz tal. Tudi sicer je zastirka uporaben način, da v vrtnih tleh ohranjate vlago.

Vrt praviloma zalivamo zjutraj, ko so tla in rastline najhladnejše, druga najboljša možnost je pozno zvečer, ko se zemlja in vrtnine prav tako že ohladijo.

Zrele plodove redno obirajte, saj bodo rastline tako še bolj obrodile

V tem času nas vrt nagrajuje s sadovi vloženega dela, pobiramo paradižnik, papriko, bučke in kumare – te pobirajte zjutraj, saj bo tako manj možnosti, da grenijo. Zdaj je tudi čas obiranja graha in fižola, vse te rastline pa vas bodo obilneje nagrajevale, če zrele plodove poberete sproti.

Na grede, ki jih izpraznite, lahko sejete belo poletno in črno zimsko redkev, pa glavnato solato, radič, endivijo, kitajsko zelje, cvetačo, brstični ohrovt ter druge jesenske in zimske vrtnine.

Obilje dišečih zelišč

Oberite zrelo jagodičje, kot so maline, ribez in kosmulje, ter grmičke obrežite, prav tako na cvetličnem vrtu redno odstranjujte odcvetele cvetove, saj boste s tem podaljšali cvetenje. Redno pobirajte zelišča, vejice ali lističe – če jih ne boste uporabili svežih, jih zamrznite v ledenih kockah ali pa jih posušite, da vas bodo razveseljevala tudi jeseni in predvsem pozimi.

Pobiranje semen

Zdaj je že tudi čas za pobiranje semen pri zeliščih, kot so janež, koriander in kumina, pa tudi pri paradižniku – izberite lepe, zrele plodove. Če želite shraniti tudi seme solate, jo morate pustiti, da zacveti.

Trato tako kot junija kosite nekoliko višje, da je ne bo požgala vročina, in jo po potrebi tudi zalijte.