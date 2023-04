Delo na vrtu: kaj je treba postoriti aprila?

April je prvi pravi pomladanski mesec, ko so lahko dnevi že prijetno topli. A vseeno je to muhasti mesec hitrih sprememb, ki lahko poškodujejo naše posevke, zato ne prehitevajte!

Okrasni vrt

Odstranite še zadnjo zimsko zaščito, da ne ovirate brstenja. Zdaj je zadnji čas, da osipate, pognojite in obrežete vrtnice. To je tudi ugoden čas za sajenje drevnin in trajnic. Posadite čebulice gladijol in gomolje dalij. Sadite vrtnice in potonike. Vrtnice popenjavke preredčite in privežite poganjke. Redno odstranjujte plevel iz gred. Natrosite sveže zastirke po gredah, da zavrete rast plevelov.

Odcvetelim tulipanom in narcisam odrežite semenske glave, vendar ne listov. Rahlo jih pognojite. Redno odstranjevanje odcvetelih cvetov pri mačehah bo podaljšalo cvetenje do zgodnjega poletja.

Foto: Shutterstock

Okopajte in pognojite okrasno grmičevje, a ne tik ob vejah.

Pridno prezračite tudi travo, kar pomeni, da jo temeljito pregrabite, na mestih, kjer je redka, pa posadite novo travo. Prejšnji mesec ste pregledali vašo kosilnico, zdaj jo začnite pridno uporabljati.

Če želite nasaditi trto, to storite ta mesec. Za najboljšo rast jo posadite ob južno steno ali ograjo.

Zelenjavni vrt

Prve dni tega meseca namenjamo saditvi čebule in česna.

V drugi polovici aprila že lahko sejete in sadite večino vrtnin. Izjema so tiste, ki so na mraz najbolj občutljive (paradižnik, paprika, jajčevci ...). Tako lahko sejete poletne sorte glavnatih solat, redkvice, korenje, grah, špinačo, sadite sadike cvetače, zelja, brokolija in brstičnega ohrovta. Šele takrat, ko zunaj ni več nevarnosti zmrzali, posadite na prosto tudi občutljivejše vrtnine, kot so fižol in različne plodovke.

Foto: Shutterstock

April je tudi čas za gojene šparglje. Ko je zemlja ogreta nad 12 stopinj Celzija, lahko posadimo enoletne sadike, če pa smo to storili pred dvema ali več leti, nas bodo zdaj že začeli razveseljevati prvi poganjki.

Očistite jagodno gredo. Po potrebi izkopljite prevelike rastline in posadite mlade dele. Okoli novih sadik potrosite slamo, da se plodovi pozneje ne bodo dotikali blatne zemlje.

Sadna drevesa

Preverite sadna drevesa, ali so na njih poškodovana in obolela mesta. Začnite obrezovati sadno drevje, gojeno na špalir ali kordon. Zdaj lahko obrezujete tudi češnje in slive, ki so občutljive na jesensko in zimsko obrezovanje. Sadnim rastlinam lahko še dodate organska in mineralna gnojila, če tega še niste naredili jeseni, vendar ne pretiravajte, temveč se držite priporočenih odmerkov.