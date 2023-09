Čarobna jesen in opravila na vrtu

Oglasno sporočilo

Približuje se čarobna jesen, ki jo zaznamujejo zlato-rdeče barvne kombinacije, nižje temperature in pričakovanje zime. Narava se upočasnjuje in vrtnarjem ponuja čas za zasluženi počitek ter razmislek o naslednji sezoni. Vrt se počasi pripravlja na hladnejše zimsko obdobje, hkrati pa lahko še vedno uživate v zadnjih trenutkih vrtnarjenja na prostem. Še vedno vas čakajo številna opravila, ki bodo zagotovila uspešno rastno sezono prihodnje leto.

Foto: Gardena

Priprave na zimo

Ena najlepših značilnosti jeseni na vrtu je osupljiva preobrazba listavcev in grmovnic. Listi se obarvajo v živahne odtenke rdeče, oranžne in rumene. Drevesa in grmi odvržejo listje, da ohranijo vlago v deblu ter zmanjšajo tveganje poškodb zaradi ledu in snega. Odpadlo listje pograbimo s trate in ga uporabimo kot zastirko za obogatitev tal za rast v naslednjem letu. Občutljive drevesne sorte pred nastopom zmrzali povijemo, debla pa obložimo z listjem.

Za pobiranje odpadlega listja priporočamo GARDENA Pobiralnik listja in trave. Omogoča hitro in tiho pobiranje listja, saj deluje brez motorja. Ni potrebe po pripogibanju, zato je pobiranje listja z večjih površin udobno. Pobiralnik lahko uporabite tudi za pobiranje ostankov pokošene trave ter ostankov po prezračevanju trate.

Pobiralnik listja in trave poskrbi za hitro in priročno pobiranje listja ter pokošenih delčkov trave brez pripogibanja. Foto: Gardena

Šelestenje listja in hladnejši vetrič ustvarjajo mirno zatočišče na vrtu. Listje, prah in vrtni odpad veter med letom odnese v žlebove vrtne lope in hiše. Jesen je idealen trenutek, da uporabite GARDENA combisystem Čistilnik žlebov in se lotite čiščenja žlebov. Priporočamo kombinacijo s teleskopskim ročajem combisystem za udobno delo s tal vse do višine pet metrov. Čvrste ščetine in strgalo omogočajo učinkovito delo, mogoče pa je tudi čiščenje žleba z vodo, saj je integriran priključek za vrtno cev.

Čistilnik žlebov poskrbi za preprosto čiščenje žlebov, z uporabo vode in brez uporabe lestve. Foto: Gardena

Sezona obiranja

Številni vrtnarji nestrpno pričakujejo obdobje, ko bodo pobirali sadove svojega dela. Jesen je sinonim za obiranje pridelkov na vrtu. Buče, jabolka, jagodičevje in pozna zelenjava dosežejo svoj vrhunec ter čakajo na spravilo. Dozorela jabolka, hruške in pozne slive poberemo in previdno shranimo. Za vse sadje, ki še vedno vztraja v krošnjah dreves, lahko uporabite GARDENA combisystem Obiralnik sadja. V kombinaciji s teleskopskim ročajem combisystem omogoča praktično obiranje sadja kar s tal vse do višine pet metrov. Plastični roglji omogočajo enostavno obiranje sadežev različnih velikosti, prosojna vreča pa ponuja pogled na vsebino. Razmislite o shrambi presežka s konzerviranjem, zamrzovanjem ali sušenjem. Doma pridelani izdelki so vedno bolj okusni, vrtnarji pa so nagrajeni za celoletni trud.

Obiralnik sadja omogoča obiranje sadja različnih velikosti neposredno iz krošenj dreves brez uporabe lestve. Foto: Gardena

Sajenje in nega

Jesen je odlična priložnost za sajenje dreves, grmovnic, trajnic in nekaterih vrtnin. Tla so še vedno topla, kar spodbuja rast korenin, tudi ko temperatura zraka pade. Čebulnice, kot so krokusi, narcise in tulipani, sadimo jeseni, da nas obdarijo s pisanimi cvetovi zgodaj spomladi. Vrtnine, kot so špinača, ohrovt in česen, lahko posadite jeseni za pozno- ali zgodnjespomladansko obiranje. GARDENA combisystem ponuja različna orodja za vsa opravila na vrtu, ki jih namestite na držala različnih oblik, materialov in dolžin za prilagodljivo delo. Motika, rahljalnik, grablje in drugi nastavki poskrbijo za kompaktno shranjevanje v lopi.

GARDENA combisystem orodja so kompatibilna z vsemi GARDENA combisystem držali. Foto: Gardena

Jesen vključuje tudi nekatera bistvena opravila, kot je obrezovanje trajnic in okrasnih grmovnic. Septembra obrezujemo sivke, hortenzije, vrtnice, delfinije, lilije ipd. Jeseni z rastlin odrežemo vse odmrle ter bolne dele, poškodovane poganjke in oblikujemo rastline, da se spodbudi pravilno rast. Obrezovanja sadnih dreves se lotimo šele pozimi.

Vrt jeseni ponuja občutek miru in priložnost, da se upočasnite, uživate v trenutku ter cenite lepoto narave. Vsak trenutek, ki ga vložite v delo na vrtu, pa poskrbi za stabilne temelje, živahen in produktiven vrt v prihajajoči sezoni.

Naročnik oglasnega sporočila je HUSQVARNA AUSTRIA GMBH.