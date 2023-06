Zdaj je najugodnejši čas za nakup toplotne črpalke

Če razmišljate o nakupu ali zamenjavi ogrevalnega sistema za svoj dom, ste zagotovo v najožji izbor dodali toplotno črpalko. Te so v zadnjih letih postale prva izbira novograditeljev in vedno pogostejša izbira vseh, ki se odločajo za zamenjavo dotrajanega ogrevalnega sistema. Za to obstaja kar nekaj dobrih razlogov. Ne čakajte na mraz, izkoristite poletni čas za strokovni posvet in premišljeno izbiro učinkovitega ogrevalnega sistema .

Od izjemne učinkovitosti in nizkih stroškov do skrbi za okolje

Na trgu se boste srečali s široko paleto ogrevalnih sistemov, med katerimi se toplotna črpalka uveljavlja kot najbolj priljubljena in ena najpogostejših izbir. Toplotne črpalke namreč omogočajo učinkovito ogrevanje prostorov ter so hkrati do okolja prijazne. Delujejo na način, da izkoriščajo energijo iz okolice (zrak, voda, zemlja) in jo pretvorijo v toploto, ki se uporablja za ogrevanje prostorov. Ta proces je zelo učinkovit, saj se za vsak vložen kilovat električne energije pridobi bistveno več kot kilovat toplote. To pomeni, da je izkoristek toplotne črpalke zelo visok v primerjavi z drugimi ogrevalnimi sistemi, kot sta na primer plinska ali oljna peč. V idealnem primeru lahko toplotna črpalka za ogrevanje celotne stavbe iz okolja črpa do 75 odstotkov toplote. Preostalih 25 odstotkov se pridobi iz električne energije, ki jo toplotna črpalka potrebuje za stiskanje hladilnega sredstva. S tem prihranimo pri stroških ogrevanja in zmanjšamo porabo energije, kar je koristno tudi za našo denarnico.

Ker toplotne črpalke izkoriščajo obnovljive vire energije, kot so zrak, voda ali zemlja, ne povzročajo emisij škodljivih plinov, ki bi prispevali k segrevanju ozračja in podnebnim spremembam. Z izbiro toplotne črpalke tako aktivno skrbimo tudi za okolje.

Toplotne črpalke so tudi zelo prilagodljive in se lahko uporabljajo za ogrevanje različnih vrst objektov, kot so hiše, večstanovanjske stavbe, pisarne itd. Uporabljajo se lahko tako za ogrevanje prostorov kot za pripravo tople sanitarne vode ter celo za hlajenje v poletnih mesecih. Ta večnamenska uporabnost lastnikom nepremičnin omogoča, da en sam sistem zadovolji več različnih potreb, kar je priročno in hkrati ekonomično.

Poleg vsega opisanega je upravljanje toplotne črpalke zelo enostavno. Večina proizvajalcev danes omogoča tudi nadzor na daljavo, z uporabo mobilnega telefona. Tako boste lahko brez skrbi tudi ob daljši odsotnosti in se boste vedno vračali v prijetno topel dom.

Investicija, ki na dolgi rok prinaša prihranke

Investicija se na prvi pogled zdi nekoliko višja v primerjavi z drugimi ogrevalnimi sistemi, vendar je treba upoštevati dolgoročne prihranke, ki jih prinaša. Zaradi visoke učinkovitosti se stroški ogrevanja znatno zmanjšajo in investicija se hitro povrne. Toplotne črpalke imajo dolgo življenjsko dobo in z ustreznim vzdrževanje lahko delujejo več desetletij.

S subvencijami, ki jih ponuja Eko sklad, lahko strošek investicije zmanjšate. Subvencije so na voljo tako za tiste, ki ogrevalni sistem vgrajujete v novogradnjo, kot za vse, ki posodabljate starega.

Weishaupt velja za vodilno izbiro, ko gre za ogrevanje bivalnih prostorov Foto: Weishaupt Weishaupt je specialist za ogrevalno tehniko in je razširil svojo ponudbo toplotnih črpalk z uvedbo novega modela, toplotne črpalke Splitblock® WSB. Izvedbe Split prepričujejo s svojim razmerjem med ceno in zmogljivostjo ter s prilagodljivimi možnostmi postavitve. Weishauptove toplotne črpalke Split so cenovno ugodna rešitev za enodružinske hiše s potrebo po toploti do 18 kilovatov. Toplotna črpalka je razdeljena na notranjo in zunanjo enoto. Zunanja enota za ustvarjanje toplote izkorišča brezplačno energijo zunanjega zraka. To zanesljivo deluje do temperature –20 stopinj Celzija. Notranja enota v zgradbi skrbi za razdelitev toplote. Toplotne črpalke Split so serijsko opremljene za ogrevanje in hlajenje. Ta vsestranskost omogoča udobno bivanje skozi vse leto. Primerne so tako za novogradnje kot pri zamenjavah dotrajanih ogrevalnih sistemov.

Zdaj je najugodnejši čas, da poskrbite za udobno bivanje v hladnih mesecih

Čeprav je poletje čas, ko razmišljamo, kako se bomo ohladili, strokovnjaki s področja ogrevalnih sistemov svetujejo, da v tem času poskrbimo za to, da nam bo tudi pozimi toplo. Tisti, ki so nujno potrebovali učinkovit ogrevalni sistem, so to storili pozimi. Zato je v tem času nekoliko manj povpraševanja po ogrevalnih sistemih in imate večjo izbiro in večjo dostopnost strokovnjakov s tega področja, ki vam lahko pomagajo pri izbiri pravega načina ogrevanja. Pri tem ne gre samo za individualne potrebe ali osebne želje. Sistem mora ustrezati pogojem hiše in njenim toplotnim potrebam. Poleg tega mora biti ogrevalni sistem varčen in ne sme biti premajhen ali prevelik.

Poleg vsega tudi trenutne zunanje temperature omogočajo zamenjavo ogrevalnega sistema brez vpliva na udobje. Tako se lahko osredotočite le na načrtovanje in izvedbo ogrevalnega sistema brez nepotrebnega nelagodja.