Ste že videli to? Proizvod, ki bo navdušil slovenske gradbene mojstre.

Baumit ALL IN Beton za vsa dela pri hiši

Toplejši meseci leta so idealni za delo okoli hiše, tudi za gradbena opravila. Imate tudi vi na seznamu kup projektov, ki še čakajo, da se jih lotite? Želite postaviti žar, zgraditi novo ograjo ali pa vaša vrtna hiša potrebuje stabilne temelje? Predstavljamo vam prijazno in stroškovno učinkovito alternativo za gradbene projekte, za katere potrebujete več kot štiri vreče materiala. S tehnologijo Baumit ALL IN Beton lahko betonirate zanesljivo, do okolja prijazno in hitreje, tako ali drugače pa bo olajšala delo gradbenim mojstrom in hkrati poskrbela za izboljšane lastnosti betona . Baumit ALL IN Beton ponuja številne prednosti, ki jih tradicionalno betoniranje ne more doseči, in je zato vreden razmisleka o nakupu pri gradnji različnih vrst konstrukcij.

Material, brez katerega pri gradbenih delih ne gre, je zagotovo beton. Je eden najpogosteje uporabljenih gradbenih materialov, saj je trpežen in relativno ugoden, uporabite pa ga lahko tako v zahtevnih gradbenih projektih kot pri manjših popravkih.

Beton Baumit ALL IN je prvi suhi beton, ki ga lahko damo v mešalnik ali posodo za mešanje skupaj z vrečo.

Odkrili so ga na jugu Izraela, vgrajenega kot tlak v hišah. Bil je zmes žganega apnenca, vode in kamenja. Pozneje so Rimljani izboljšali proizvodnjo betona in ga uporabili v številnih, še danes stoječih stavbah. Ta je temeljil na hidravličnem cementu z veliko bistvenimi lastnostmi, podobnimi modernemu portlandskemu cementu.

Znova so ga odkrili in ga začeli razvijati šele v 18. stoletju. To je bil prvi korak do armiranega betona, ki je gradbenikom odprl povsem nova obzorja.

Način, ki je popoln unikat

Med gradnjo imamo dandanes veliko dilem, ne samo glede vrste betona, temveč tudi tega, kateri beton se bo najbolje obnesel oz. s katerim bomo najhitreje opravili delo. Ste za tradicionalni način z lopato, peskom in mešalnikom? Raje uporabljate že pripravljeno betonsko mešanico v vrečah, ki ji dodate le vodo? Mi imamo za vas popolno rešitev.

Da, beton je najpogosteje uporabljen gradbeni material, poznamo in uporabljamo pa ga že od časov rimskega imperija, a v tej izvedbi pakiranja v inovativni vreči iz naravnih vlaken, ki se med postopkom mešanja razgradi in postane del betonske mase, ga najverjetneje še niste videli.

V mešalnik skupaj z vrečo Pri Baumitu lahko namreč dobite suho betonsko mešanico ALL IN Beton, ki jo v mešal nik vržete kar skupaj z vrečo. Nič več prahu pri stresanju iz vreče in nič več odpadkov. Vreča je namreč narejena iz naravnih vlaken, zato se med mešanjem razgradi in postane del same betonske mase. In ne samo to – s svojimi vlakni jo tudi dodatno okrepi. Beton Baumit ALL IN razreda C16/20 je primeren za vsa betonerska dela v hiši in na vrtu.

Baumit - paradni konj v razvoju in inovativnih pristopih v gradbeništvu

Betoniranje s tehnologijo ALL IN Beton olajša delo vseh udeleženih v delovnem procesu in je veliko lažje, saj ni več zamudnih delovnih korakov. Nov, inovativen izdelek ima dve ključni primerjalni prednosti pred konkurenco.

Prva je ta, da vrečo betona skupaj z embalažo dodate v mešalnik (prej je bilo treba vrečo odpreti in vsebino vsipati v mešalnik). Baumit ALL IN Beton je prvi suhi beton, ki ga lahko daste v mešalnik ali posodo za mešanje skupaj z vrečo.

Med mešanjem z vodo se embalaža razgradi v naravna celulozna vlakna, postane del betonske mešanice in tako dodatno izboljša lastnosti mešanice. Takšno mešanje betona prinaša pomembne prednosti - manj prahu, nič odpadkov in hitreje opravljeno delo - in v tem segmentu predstavlja pravo inovativno tehnologijo prihodnosti.

Izdelek ALL IN Beton pomeni, da ni več odpadkov (praznih vreč), in to je Baumitov doprinos k varovanju okolja in zmanjševanju količine odpadkov.

Razlogi za Baumit ALL IN Beton? Betoniranje s tehnologijo ALL IN Beton je veliko lažje, saj ni več zamudnih delovnih korakov.

Vreče ni treba odpreti in nato njene vsebine stresti v mešalnik ali posodo za mešanje.

Velikost pakiranja Baumit ALL IN Betona je izračunana tako, da v mešalnik vstavite dve vreči hkrati.

In zadnja, a ne nepomembna prednost − na gradbišču bo manj prahu. Tako bo betoniranje hitrejše, čistejše in brez odpadkov.

V svetu gradbenih materialov še ne obstaja taka embalaža

Vreča se ob stiku z vodo razgradi v celulozna vlakna, ki betonsko mešanico naredijo še bolj kakovostno. Baumit je že vrsto let paradni konj v razvoju in inovativnih pristopih v gradbeništvu, zdaj pa nam predstavlja izdelek, ki je izjemno kakovosten, inovativen in hkrati prijazen do okolja.

Baumit ALL IN Beton je nedvomno zgodba o uspešnem razvoju inovativnega proizvoda, saj v svetu gradbenih materialov še ne obstaja embalaža, ki se sama razgradi in postane del izdelka.

Baumitova filozofija se sicer že desetletja odraža v filozofijah nadzorovanja kakovosti in varovanja okolja, ki se posledično odražajo tudi v njihovih izdelkih. Njihov najvišji cilj je razvoj novih konceptov in izdelkov, s katerimi zmanjšujejo porabo energije, količino odpadkov in izpuste škodljivih snovi, kar se sklada z željami in cilji vsakega gradbenega podjetja in pravega mojstra. Okoljsko odgovorno in tudi ekonomsko upravičeno je, da vsi skupaj skrbimo za trajnostno uporabo naravnih virov, čim manjšo porabo energije in emisij ter optimizacijo porabe surovin in energije.