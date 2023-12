Sinergija: energetska podjetja z nižanjem ogljičnega odtisa pomagajo širši regiji

Visoke cene električne energije povzročajo težave številnim malim in srednjim podjetjem. Prihodnje leto se med drugim izteče še regulacija cen elektrike za določene skupine odjemalcev, ki bo za podjetja v prihodnje manjša kot do zdaj. In podjetja, ki se ne bodo dobro pripravila na gibanje cen električne energije, bodo težje sledila svojim poslovnim načrtom. Pri tem si lahko pomagajo tudi s sončnimi elektrarnami ali drugimi rešitvami učinkovite rabe energije, ki jih nudijo podjetja, kot je na primer Petrol.

Petrolova sončna elektrarna Vrbnik, v ozadju pa Petrolovo vetrno polje Ljubač na Hrvaškem Petrolova sončna elektrarna Vrbnik, v ozadju pa Petrolovo vetrno polje Ljubač na Hrvaškem Foto: Petrol

Ker smo vsi skupaj zavezani zelenemu prehodu in razogljičenju družbe, si tudi podjetja vedno bolj prizadevajo za uporabo električne energije iz nizkoogljičnih virov energije. Eden od načinov je naložba v sončne elektrarne, ki podjetjem omogoča večanje samooskrbe z električno energijo in manjšo odvisnost od gibanja cen električne energije na trgu. Tako lahko vso svojo pozornost namenijo zagotavljanju konkurenčnosti in uspešnemu poslovanju. Sončne elektrarne so tako lahko del celovite energetske rešitve za prenove in novogradnje, kjer sončna energija poganja učinkovite sisteme za ogrevanje in hlajenje, učinkovito razsvetljavo in druge porabnike električne energije, predstavlja pa tudi vir energije za polnjenje električnih vozil.

In zakaj so praktične? Sončne elektrarne različnih nazivnih moči spadajo med okolju prijazne načine pridobivanja električne energije, ki jih lahko postavljamo na strehe različnih objektov ali na tla kot t. i. samostoječe sončne elektrarne. Podjetja s Petrolovo sončno elektrarno pridobijo lasten vir energije za ogrevanje in hlajenje, proizvodne in druge električne naprave, razsvetljavo in celo polnilnice za električna vozila.

Ugodne in do okolja prijazne energetske rešitve

Pomembna dejavnost energetske družbe Petrol je uvajanje novih energetskih dejavnosti in proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov. Kot vodilno energetsko podjetje v regiji Petrol podjetjem in drugim poslovnim odjemalcem zagotavlja konkurenčne cene energentov in električne energije, jim pomaga do ugodnih in do okolja prijaznih energetskih rešitev za kar najnižje stroške in optimalno ugodje bivanja.

Petrol veliko vlaga v obnovljive vire energije – kar 35 % vlaganj namenja v projekte energetske tranzicije. Zaradi svoje zaveze trajnostnemu razvoju želi do leta 2025 razviti za 500 GWh letne proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov, kar zadosti za sto tisoč odjemalcev, tudi za potrebe industrije, transporta in oskrbe s toploto.

Med njihovimi najpomembnejšimi projekti na področju vlaganja v obnovljive vire energije je izgradnja ene največjih sončnih elektrarn v regiji, in sicer v sklopu treh lokacij, ki obkrožajo vetrni park Ljubač, s skupno močjo 22 MW. V zadnji fazi razvoja pa je tudi projekt vetrne elektrarne Dazlina na Hrvaškem.

Vedno bolj samooskrbna prodajna mesta

Petrolove e-polnilnice so voznikom električnih vozil odslej na voljo tudi na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana (foto: Videa). Foto: Petrol

Petrol si prizadeva za 40 odstotkov znižati tudi ogljični odtis lastne dejavnosti, kar bodo dosegli s postavitvijo sončne elektrarne na lastnih objektih s skupno močjo 5,25 MW. S tem bodo omogočili, da bodo njihova prodajna mesta samooskrbna kar do 50 odstotkov.

Z vlaganji v polnilno infrastrukturo pa nameravajo prispevati k zmanjševanju odvisnosti od fosilnih goriv. Že zdaj imajo največjo mrežo e-polnilnic v Sloveniji, ki jih napaja energija sonca, uporablja pa jo kar 90 odstotkov vseh voznikov električnih avtomobilov pri nas. V Sloveniji, na Hrvaškem, v Črni gori in Srbiji pa upravljajo skoraj 500 polnilnic, do leta 2025 pa bi jih radi postavili 1.500.

Osrednja razvojna dejavnost skupine Petrol je uvajanje novih energetskih dejavnosti in proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov. Petrol je tudi edina nefinančna družba, ki je pridobila nadpovprečno bonitetno oceno okoljskih, družbenih in upravljavskih standardov (ESG) glede na svetovni naftni in plinski sektor.

Petrolov prispevek k energetski učinkovitosti

Na strehi polnilnice v Rogaški Slatini postavljena doslej največja sončna elektrarna skupine Atlantic Grupa (foto: Arhiv Atlantic Grupa) Foto: Petrol

Doseganje energetske učinkovitosti je projekt vseh in kot takšen presega meje. V Petrolu se ga lotevajo v partnerstvih. V letu 2023 bodo tako skupaj s partnerji, kupci in mesti okolju prihranili letni ogljični odtis, kot ga ustvari skupno število prebivalcev mestnega naselja Ptuj. Gre za količino CO2, ki ga letno absorbira gozd v površini Kranja.

Ker se zavedajo, da je energetska tranzicija proces, ki bo hitrejši, če ga podprejo tudi (energetsko intenzivna) podjetja, zelo veliko pomena dajejo tudi sodelovanju z industrijo in podjetji. Tako so na primer v sodelovanju z Atlantic Grupo nedavno zagnali sončno elektrarno, ki bo proizvedla 1,01 GWh energije na leto, kar zadostuje za približno 350 povprečnih gospodinjstev.

S projekti energetske učinkovitosti pa so pomagali že več kot tisoč javnim, industrijskim, poslovnim, turističnim, gostinskim, športnim, izobraževalnim objektom, objektom za nego in zdravstvo ter kmetijam, cerkvam, večstanovanjskim stavbam in drugim. Prenovili so javno razsvetljavo v Kopru, Izoli, na Bledu, v hrvaškem Zaječarju in Trogirju in številnih drugih krajih. Bodisi govorimo o projektih samooskrbe z električno energijo, kot je na primer Rižanski vodovod, bodisi o energetskih prenovah stavb, kot v Ljubljani, Kranju ali Brežicah, v vseh primerih gre za pomemben prispevek k zniževanju ogljičnega odtisa v celi regiji.

Zanimiv pa je tudi primer krožnega gospodarstva ponovne uporabe odvečne toplote, kot se je izkazalo sodelovanje Petrola s podjetjem SIJ Metal Ravne. Odvečna toplota, ki nastaja pri hlajenju elektroobločne peči (EOP) v podjetju SIJ Metal Ravne iz Skupine SIJ, se je pred nadgradnjo sistema soproizvodnje elektrike in toplote prek hladilnih stolpov odvajala v okolje. Danes pa je odvečna toplota, ki nastaja v metalurških procesih, vir za daljinsko ogrevanje za potrebe mesta Ravne in celotne ZGO Ravne.

Uspešnejši z učinkovito rabo energije in nižjimi stroški

Foto: Petrol

V času okoljske, gospodarske in energetske negotovosti sta v gospodarstvu odločilni učinkovita raba energije in racionalizacija stroškov. S širokim naborom Petrolovih energetskih rešitev po meri poslovnih uporabnikov, gospodinjstev, mest in lokalnih skupnosti so mogoči znatni cenovni in okoljski prihranki. Izbira za zeleno energijo pa je hkrati odločitev za čistejše okolje in nižji ogljični odtis. Celovite energetske rešitve prinašajo takojšnje prihranke brez začetnih stroškov investiranja.