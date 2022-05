Razkošni tlorisi, izvrstna lokacija in veliko zelenja: česa se še lahko veselijo prvi kupci? #video

Matej Sodin, direktor družbe Reitenburg za razvoj nepremičninskih projektov, ki že od leta 1992 skrbno načrtuje, razvija in gradi edinstvene nepremičninske projekte. S projektom Palais & Villa Schellenburg želijo zagotoviti vrhunsko kakovost bivanja v prestolnici. Foto: Bojan Puhek

Poslovno-stanovanjski kompleks Palais & Villa Schellenburg, ki raste na imenitni lokaciji med starim mestnim jedrom in parkom Tivoli, bo ponujal novo udobje bivanja, ki ga ob obisku gradbišča lahko samo slutimo. Odprti tlorisi, velike odprtine za okna in panoramske stene obljubljajo svetla, zračna in prostorna stanovanja z veliki terasami, balkoni in ložami.

Gradnja je v polnem teku. Faza grobih gradbenih del še ni končana in skoraj neverjetno se zdi, da bodo prvi stanovalci ene od stavb tega kompleksa, Ville Schellenburg, oktobra že lahko uživali na terasi ob toplem jesenskem soncu, pogledu na Ljubljanski grad in mestni vrvež spodaj.

"V vili so končana praktično vsa suhomontažna dela. V stanovanjih trenutno pleskajo, elektro- in strojne inštalacije so že vstavljene, tudi okna so namestili, tako da stavbo nekaj tednov tudi že ogrevamo," je ob obisku gradbišča ob Gosposvetski ulici povedal Matej Sodin, izvršni direktor podjetja Reitenburg, ki je idejno zasnovo zaupal nemškemu arhitekturnemu biroju KSP Jurgen Engels Arhitekten. Frankfurtski arhitekti z zavidljivim seznamom odmevnih projektov so s svojo arhitekturno rešitvijo zmagali na natečaju. Dokumentacijo in nadaljnjo izvedbo projekta Schellenburg pa so potem prevzeli v slovenskem biroju API arhitekti, medtem ko gradbena dela potekajo pod okriljem podjetja SGP Graditelj.

Schellenburg stoji dobesedno ob Parku Tivoli in Argentinskem parku. Iz stanovanj se ponuja čudovit razgled na Kamniško-Savinjske Alpe, Ljubljanski grad, Nebotičnik, Golovec in celotno mestno jedro. Foto: Bojan Puhek

Stanovanjsko-poslovni kompleks najvišjega standarda bo nadgradil videz ene najpomembnejših ljubljanskih ulic, novim lastnikom pa bo ponudil bivanje na najvišji ravni. Kompleks vključuje tri objekte, od tega je en poslovnega značaja, in ponuja 125 premium stanovanj za najbolj izbrane okuse. Približno polovici kupcem nakup stanovanja predstavlja naložbo za prihodnost.

"Prestolnici želimo ponuditi pravi arhitekturni biser, saj si ga Ljubljana ob številnih drugih znamenitostih tudi zasluži," je povedal sogovornik, ki je prepričan, da bi bilo stanje nepremičninskega fonda v Sloveniji lahko boljše, saj je nepremičninski trg v Ljubljani podhranjen. Po njegovih besedah prestolnica potrebuje približno dva tisoč stanovanjskih enot letno.

Vila Schellenburg, ki bo vseljiva že konec septembra oziroma v začetku oktobra, ima 15 stanovanjskih enot večjih tlorisov v petih nadstropjih, tri stanovanja bodo atrijska. V glavni stavbi, imenovani Palais, pa bo 110 stanovanj z od 62 do 345 kvadratnih metrov neto stanovanjske površine, med drugim je v najvišji etaži tudi šest prestižnih penthousov. Ta objekt bo vseljiv oktobra prihodnje leto.

Izjemna prostornost stanovanj je nekaj, kar Schellenburg lahko ponudi najzahtevnejšim kupcem. "Danes stanovanja postajajo bolj odprta, spreminjajo se tlorisi, tudi kupci si želijo večjih stanovanj," je dodal Sodin.

Posebnost projekta Schellenburg so t. i. en suit kopalnice, kar pomeni, da ima vsaka spalnica svojo kopalnico.



Površina objekta in pripadajočih zelenih površin skupaj meri deset tisoč kvadratnih metrov, od tega bo kar polovica zelenih parkovnih površin. Foto: Bojan Puhek

Slovenija s svojo edinstveno lokacijo privablja številne goste. Med njimi jih nekaj tudi ostane.

Slovenija je zaradi svoje lokacije na stičišču poti z vzhoda proti zahodu nekaj posebnega, kar prepoznava tudi vedno več turistov. "Ob naraščajočem številu turistov je verjetno določen segment tudi takih, ki tu ostanejo bodisi poslovno bodisi za daljše obdobje," je povedal direktor Matej Sodin in dodal, da so kupci za zdaj večinoma domači in da opažajo trend, da se stanovalci vedno bolj pomikajo proti ožjemu mestnemu jedru.

Kupci se lahko odločijo za nakup stanovanja brez parkirišča, z enim parkiriščem ali z dvema parkiriščema. Foto: Bojan Puhek

Parkovne površine kot replika ljubljanskih parkov

Kompleks Schellenburg bo dopolnil Ljubljano z zelenimi površinami, ki obsegajo polovico celotne površine, kar je za večstanovanjski objekt v prestolnici veliko razkošje. Parki bodo dostopni stanovalcem in njihovim obiskovalcem. Vrtovi bodo vedno brezhibno urejeni, saj bo vrtnar ves čas skrbel za zelenice.

Sprednji parkovni del z vijugastimi potkami del predstavlja imitacijo parka Tivoli, v njem bo umeščen tudi potoček, ki spominja na Ljubljanico. Tudi v zadnjem parkovnem delu, ki ga imenujejo kar Vrt časti oziroma Coeur d'honor, bo vodni element – fontana.

Koncept concierge v Sloveniji ni ravno običajen. Recepcija omogoča določeno udobje ter neko raven varovanja.



Več kot samo premium stanovanja

Foto: Bojan Puhek

To, kar celoten projekt dvigne na še višjo raven med stanovanjskimi objekti v mestu, pa je sledenje najvišjim standardom varnosti – tako glede statične varnosti, energetske učinkovitosti kot glede protipotresne zaščite.

Gre za stavbo, grajeno v skladu z zahtevami irskega mednarodnega certifikata za trajnostno najučinkovitejše stavbe na svetu BREEAM.

Vse etaže v objektih Schellenburg bodo dostopne z dvigalom, kar je velika redkost v številnih meščanskih stavbah.

Foto: Bojan Puhek

"Kljub temu to ni pasivna gradnja, ker tega v ožjem mestnem jedru ni mogoče doseči, saj fotovoltaika ni dovoljena. V stanovanjih imamo plavajoči pod, ki deluje protihrupno. Na oknih je trislojno termopan steklo, ki zagotavlja najvišjo zvočno izoliranost. Vsi vgrajeni materiali so najvišje kakovosti, tako da je izguba toplote v zimskih mesecih čim manjša. Velika posebnost našega projekta je tudi talno hlajenje in gretje, kar v večstanovanjskih stavbah pri nas ni pogosto. Poleg tega za vse izdelke naši podizvajalci ponujajo dolgoročno garancijo, s katero bomo poskrbeli, da ne bo večjih reklamacij v bližnji prihodnosti oziroma, če bodo, bodo nemudoma odpravljene," je pojasnil Matej Sodin.

Dobavitelje materialov so poiskali med vrhunskimi slovenskimi izvajalci, med drugim sodelujejo s podjetjem Marmor Hotavlje, ki je dobavil prekrasen peščenjak za pročelje vile, kar spominja na lepoto pariških stavb. V fasadnih elementih prevladujejo svetlejši odtenki. Edini temnejši kontrast je obroba oken iz aluminijastih zunanjih profilov, ki so obarvani temnorjavo.

Matej Sodin: Bivanje v kompleksu Schellenburg lahko do določene mere nadomesti bivanje v hiši. Bivanje v stanovanju omogoča več prostega časa, imamo manj dela z lastno nepremičnino, zato se lahko posvečamo drugim dejavnostim, saj se ni treba ukvarja z vrtom ali skrbeti za fasado." Foto: Bojan Puhek

Stanovanja v vili bodo vseljiva konec oktobra letos, v palači pa oktobra 2023.

