Preverite, kako pametno ravnate z odpadno vodo v svojem domu!

Oglasno sporočilo

Čista voda pa ni neomejen vir, za katerega je vseeno, kako z njim ravnamo. Z rastjo zavedanja o pomembnosti pitne vode naraščajo tudi zahteve po čiščenju odpadnih voda. Graditelji, investitorji, projektanti in lokalne skupnosti pri načrtovanju v projekte vedno pogosteje vključujejo čistilne naprave, namenjene čiščenju gospodinjskih odpadnih voda. Voda, ki pride očiščena iz male čistilne naprave, se imenuje "siva voda", in mora biti tako čista, da lahko varno izteka v naravo ali pa jo porabimo npr. za splakovanje WC-kotlička, zalivanje zelenih površin ipd.

Odkrijte pet načinov, kako lahko tudi vi varčujete z vodo!

Zapirajte pipo med umivanjem zob. Tako boste prihranili tudi do 20 litrov vode! Namesto kopanja, za katero se porabi tudi več kot 250 litrov vode, se raje prhajte. Pri hitri prhi bo poraba vode manjša. Med čakanjem, da iz pipe priteče hladna voda, odteče približno šest steklenic vode. Če imate radi hladno vodo, jo hranite v hladilniku! Ne pomivajte na roke! Pri ročnem pomivanju za štiričlansko družino porabite med 30 in 140 litri vode, stroj pa za isto količino posode porabi od 18 do 27 litrov vode. Omislite si malo čistilno napravo. Naj vas kar takoj pomirimo, s pravo tehnologijo je ta preprosta za uporabo in ne oddaja neprijetnega vonja.

Na slovenskem trgu je že prisotna mala čistilna naprava Easy SET podjetja BIOSET, ki temelji na preizkušenih in svetovno priznanih tehnologijah. Po njej lahko posežete pri gradnji ali prenovi, primerna pa je tudi za investitorje in lokalne skupnosti, saj se lahko uporablja v stanovanjskih hišah, šolah, gostiščih, na delovnih mestih in celih naseljih. Povsod, kjer vodo na dan porablja do 50 ljudi!

Ker je podjetje evropsko orientirano, vam izkušeni inženirji pri odločitvi za pravo malo čistilno napravo priskočijo na pomoč in pri tem upoštevajo vse posebnosti vašega lokalnega okolja.

Zakaj izbrati Easy SET?

Odločitev za malo čistilno napravo Easy SET bo lahka, ko vam zaupamo, da je mala čistilna naprava Easy SET res preprosta za uporabo in drugačna, saj je tiha, izdelana iz robustnih rezervoarjev GRP, ima nizke stroške obratovanja, je odporna proti nizkim obremenitvam in odpravlja neprijeten vonj.

Umazana voda vstopi v prvi prekat, kjer se z usedanjem ustavijo trdni delci in maščobe. Tekočina odteče v drugi prekat, kjer delo prevzame biofilm iz aerobnih bakterij, ki absorbirajo organske spojine in vodo očistijo. Končna čistilna komora pa zagotovi tako čisto vodo, da lahko ta odteče v zemljo ali vodotok. Rezervoarji male čistilne naprave Easy SET so izdelani iz kompaktne poliestrske smole, ojačane s steklenimi vlakni, rokovanje s čistilno napravo za gospodinjstva Easy SET pa je nadvse preprosto. Začne se z idejno zasnovo in preprosto montažo, pri kateri vam z nasveti pomagajo strokovnjaki podjetja BIOSET. Stroški obratovanja so nizki, saj naprava ne porablja veliko elektrike, proces, ki poteka v čistilni napravi, pa je zaradi aerobnih bakterij povsem naraven!

Preverite šest razlogov za Easy SET – posebno vam bo všeč peti!

1. V rezervoarju ni mehanske ali električne opreme – manj stroškov z vzdrževanjem!

2. Odlikuje jo svetovno preizkušena tehnologija biofilma.

3. Primerna za vse tipe tal in odplak – montaža, primerna vašemu lokalnemu okolju.

4. Brez neprijetnih vonjav.

5. Nizki stroški namestitve in obratovanja.

6. Naprava je skladna s certifikatom EN: 12566-3+A2:2013 in je certificirana s CE.

Vas zanima več? Obiščite stojnico podjetja BIOSET na jesenskem sejmu graditeljstva DOM PLUS 2021!

Ali je lahko življenje brez priključka na javno kanalizacijsko omrežje udobno in varčno z naravnimi viri?

Z napravami Roto Set je! Tudi če vaša hiša nima dostopa do kanalizacijskega sistema, ji lahko privoščite napravo Roto SET za čiščenje odpadnih voda na kraju samem. Naprava uporablja inovativne rotacijske biološke kontaktorje (RBC), odlikujeta pa jo visoka učinkovitost in udobje uporabe, ki ni značilno za druge tehnologije.

Kako poteka proces čiščenja odplak v napravi Roto SET?

Odplake odtečejo v primarni rezervoar, kjer sedimentirajo. Ustavijo se trdni delci in maščobe, odpadna voda pa pridobi homogeno temperaturo in gostoto. Nerazgradljivo blato je treba redno odstranjevati. Dostop za pooblaščene osebe je preprost, saj so pokrovi rezervoarjev zaščiteni s primernimi ključavnicami. Odpadna voda brez trdnih delcev odteče v prekat z biofilmom, kjer delo prevzamejo dobre bakterije. Postopek je avtomatski, dodajanje biopreparatov pa ni potrebno niti ob zagonu niti med delovanjem samim. Prav tako postopek poteka brez mehanskega vpihavanja zraka, zato je celoten proces brez vonja. Sistem Flow SET, ki zagotavlja stabilen pretok odpadne vode skozi vse komore, deluje brez črpalk! Očiščena odpadna voda zaradi gravitacije odteče v sekundarni usedalni rezervoar, ki zadrži ostanke suspendiranih trdnih snovi, obdelana tekočina pa odteče v sprejemni rezervoar. Sprejemnik je lahko zemlja ali vodotok.

Z napravo Roto SET recite DA samodejnemu biološkemu procesu in NE neprijetnemu vonju ter dodajanju biopreparatov. Sistem za čiščenje odpadnih voda Roto SET še odlikujejo trpežni rezervoarji, nizki stroški vzdrževanja in certifikati, ki dokazujejo, da je sistem okolju prijazen. Roto SET je resnično investicija z dolgo življenjsko dobo, ki je ne boste obžalovali!

Vas zanima več o čiščenju odplak z napravo Roto SET? Obiščite stojnico podjetja BIOSET na jesenskem sejmu graditeljstva DOM PLUS 2021!

Na koga smo še mislili pri podjetju BIOSET?

Ste lastnik podjetja, predstavnik lokalne skupnosti ali investitor oz. projektant večjih stavb ali celo celih naselij?

Tudi v tem primeru imamo za vas napravo Roto SET! Naprave Roto SET za čiščenje odpadnih voda v soseskah so namenjene čiščenju odpadnih voda z območij, ki nimajo dostopa do kanalizacijskega sistema. Zaradi uporabe inovativnih rotacijskih bioloških kontaktorjev (RBC) naprave odlikujejo visoka učinkovitost, udobje uporabe in nizki stroški vzdrževanja, kar ni značilno za druge tehnologije.

Oglasite se pri nas na sejmu DOM PLUS 2021, kjer vas čakajo strokovnjaki, ki se bodo z veseljem pogovorili z vami. Dobrodošli tudi distributerji, veselimo se vašega obiska.

Podjetje BIOSET je specializiran poljski proizvajalec naprav za čiščenje odpadnih voda. Naprave BIOSET se lahko uporabljajo v enostanovanjskih ali večstanovanjskih hišah, šolah, hotelih in celotnih podeželskih ter mestnih naseljih in temeljijo na preizkušenih ter svetovno priznanih tehnologijah. Ekipa izkušenih inženirjev vam bo s celovitim pristopom pomagala izbrati najučinkovitejše rešitve, ki ustrezajo lokalnim razmeram, izpolnjujejo pričakovanja investitorjev in optimizirajo stroške projekta.

Vabljeni na sejem DOM PLUS 2021!

Naročnik oglasnega sporočila je BIOSET.